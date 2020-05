Anetu Pariškovú dnes pustili z nemocnice: Život mi zachránil otec!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami jojkárska moderátorka Aneta Parišková (46) šokovala verejnosť, keď na sociálnej sieti zverejnila záber z nemocničného lôžka a priznanie, že bojuje s rakovinou. Nemohol ju prísť navštíviť ani manžel a deti, no dnes prišla dobrá správa a sympatická blondínka ide domov k svojim chlapom. Za to, že má šancu byť s nimi, môže poďakovať otcovi.

V utorok 5. mája Aneta Parišková zaskočila nejedného svojho fanúšika, keď na sociálnej sieti zdieľala informáciu, že bojuje s rakovinou. „V NOÚ som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť. Všetkým dobrým a prajným ľuďom ďakujem za modlitby a podporu," napísala k záberu z nemocničného lôžka.

Aneta Parišková v utorok šokovala verejnosť s priznaním, že má rakovinu. Zdroj: Instagram A.P.

Kvôli opatreniam v boji proti koronavírusu ju nemohol prísť do nemocnice navštíviť ani manžel, ani deti. Dnes sa s nimi však videla a mohla ich objať a aj Deň matiek tak oslávi v kruhu svojich milovaných doma. Moderátorku totiž dnes prepustili z nemocnice a prvé kolo chemoterapie zvládla. S touto správou sa opäť podelila s fanúšikmi prostredníctvom Instagramu a nezabudla sa aj poďakovať lekárovi, vďaka ktorému sa prišlo na to, čo je jej diagnóza. Aneta v príspevku prezradila aj to, že kvôli diagnóze musela podstúpiť aj operáciu, aby mohli vzorku nádoru poslať na testy.

„Prvé kolo chemoterapie mám za sebou. Pred tým ďalším ma dnes pustili domov. Rovno z NOÚ som sa však zastavila pri nemocnici v Ružinove, aby som zatlieskala tamojším lekárom a celému personálu. Ďakujem, že nepodcenili môj stav a nedovolili mi odísť, kým na CT nezistili, že mi cievy a hlavne hornú dutú žilu netlačí zrazenina, ale nádor. Spolu s ostatnými pacientmi som na centrálnom príjme trpezlivo presedela dlhé hodiny, ale dozvedela som sa diagnózu. Už o pár hodín ma MUDr. Janík operoval, aby vzorka nádoru rýchlo putovala na histológiu. Ďakujem vám všetkým," napísala Aneta, ktorej držíme palce, aby boli cykly chemoterapie úspešné a boj s rakovinou vyhrala.

Dnes pustili Anetu Pariškovú po prvom cykle chemoterapie domov. Zastavila sa zatlieskať lekárom v Ružinove. Zdroj: Instagram A.P.

Zároveň sa moderátorka „pochválila“ aj záberom svojho krku. Hoci ide len o fotku krku, pre Anetu má zvláštny význam. Práve to v spojení so zrakom jej otca, zachránilo moderátorke život. „Táto fotka nie je pekná ani veselá a predsa si ju zrejme zarámujem, lebo mi asi zachránila život,“ píše blondínka, ktorej pohotová reakcia otca zachránila život.

„ Keď ju v noci zbadal môj otec, zavolal mi z Košíc, aby som si okamžite zavolala záchranku, lebo mi ide o život... Ďakujem ti, ocko. Navretá cieva na krku, niekoľkotýždňové strašné svrbenie celého tela, tlak na hrudi a v hlave, pocit škrtenia a únava. To všetko som pripisovala len extrémnemu stresu, ktorý nám priniesli tieto čudné koronačasy. Nemala som horúčky, ani žiadne hrčky, či zväčšené uzliny. Ten môj lymfóm si rýchlo a zákerne narástol za hrudnou kosťou. Je ich veľa druhov. Ten môj sviniar sa volá B-NHL v. s. typu DLBCL - Primárny mediastinálny lymfóm. Dávajte na seba pozor a buďte zdraví,“ opísala jojkárka príznaky, ktoré pociťovala i presnú diagnózu.