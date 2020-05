Najťažšie chvíle v živote: Manžel Anety Pariškovej prehovoril o jej chorobe!

BRATISLAVA - Moderátorka Aneta Parišková (46) začiatkom mája absolvovala prvú dávku chemoterapie a aktuálne je doma so svojím manželom a deťmi. Jej životný partner Miroslav Polakovič prehovoril, ako to jeho manželka zvláda a ako jej pomáhajú.

Začiatkom mája sa verejnosť dozvedela, že Aneta Parišková bojuje s rakovinou. Sama všetkých informovala prostredníctvom fotografie z nemocničného lôžka. 9. mája však odišla domov za svojím manželom a tromi synmi.

Miroslav Polakovič teraz prehovoril, ako to jeho manželka celé znáša. „Zvláda to veľmi dobre, by som povedal, aj keď má tie svoje ťažké chvíľky, to je samozrejmé,” povedal pre jojkársky TopStar. Ako však dodal, po tom, čo sa dozvedeli diagnózu, očakávali niečo oveľa horšie. „Čakali sme, musím priznať, že to bude horšie, ale zatiaľ sa to dá, aj výsledky vyzerajú celkom také, na to, čo riešime, tak v norme,” prezradil pozitívne správy.

Anetu sa samozrejme snaží odbremeniť a keďže on sám pracuje až neskoršie večer, počas dňa pomáha s domácnosťou a výchovou blondínkiných synov. Tí sa však tiež snažia prispieť svojou troškou. „My sa podporujeme navzájom a chlapci sú veľmi zlatí, takisto pomáhajú. Samozrejme, že sú aj bitky, aj hádky, to patrí k tomu, to sú deti. Ale musím povedať, že s Nathankom sme štopkali ponožky, lebo sa chcel učiť šiť, povedal, že keď bude veľký, mame ušije kabelku,” povedal Polakovič so smiechom a je vidieť, že si všetci udržiavajú pozitívne myslenie. „Pomáhajú a veľmi sa starajú o mamku tiež, masáže jej robia. Spolu to zvládame, má 4 chlapov doma a dá sa,” uviedol na záver.

Ako v relácii zaznelo, Aneta budúci týždeň podstúpi v nemocnici ďalšiu chemoterapiu.