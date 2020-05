Pariškovej OSPRAVEDLNENIE Národnému onkologickému ústavu: Prosí, aby jej pacienti odpustili TOTO!

Je to veľká radosť, keď pacienta zatvoreného v nemocničnej izbe prídu aspoň na chvíľu pozrieť jeho najbližší. No aktuálne je zvádzanie boja so zdravotnými problémami o to ťažšie, že kvôli zúriacemu koronavírusu nemôžu pacienti prijímať návštevy.

Manžel moderátorky Anety Pariškovej sa však šikovne vynašiel. Plavovlásku, ktorá v týchto dňoch v Národnom onkologickom ústave podstupuje náročnú liečbu, totiž chodí každý deň aspoň pozdraviť pod balkón jej izby. A zábermi z tej poslednej návštevy sa moderátorka pochválila aj na svojom Instagrame.

Pridala však aj prosbu, aby jej ostatní odpustili. „Ospravedlňujem sa všetkým pacientom v NOU za dnešný hluk. Pod balkón nemocnice mi dnes nabehla celá moja divoká, hlučná milovaná banda. Aj s ďalekohľadom a vyznaniami,“ podelila sa o radosť Parišková.