Manželka českého herca skončila počas pandémie zamknutá v blázinci: Príučka na celý život... Už budem dobrá!

BOHNICE - Odkedy pandémia nebezpečného koronavírusu zasiahla a spomalila svet, mnohí z nás začali prehodnocovať spôsob života, ktorý doteraz viedli. To je aj prípad manželky herca Jiřího Krampola (81) Hanky (58). Tá sa rozhodla skoncovať so svojimi démonmi.

Život Hany Krampolovej je v poslednom čase doslova ako na hojdačke. Bojuje totiž s depresiami, ale aj so silnou závislosťou od cigariet, alkoholu či liekov. Nezvládateľné problémy nakoniec Krampola prinútili vyhľadať pre manželku odbornú pomoc. Avšak všetky snahy boli zatiaľ márne a po niekoľkých týždňoch v domácej liečbe sa blondínka opäť vždy vrátila do starých koľají.

Posledných pár mesiacov preto strávila Hana Krampolová v psychiatrickej liečebni v Bohniciach, kde sa snaží zbaviť svojich závislostí nadobro. Aktuálna situácia a bezpečnostné opatrenia spojené so šíriacim sa vírusom COVID-19 sa však postarali o to, že manželka slávneho herca zostala doslova odrezaná od sveta.

Manželka Jiřího Krampola Hanka bojuje so závislosťou od alkoholu či cigariet. Zdroj: TV Barrandov

„Jediné, čo môžem, keď je pekné počasie, je otvoriť si okno, nemôžeme ani vychádzať z izieb. Ale podporujeme sa tu navzájom. Jiříček mi spravil radosť, že mi na Veľkú noc poslal balík dobrôt. Tiež si telefonujeme. Nič iné sa nedá robiť,” prezradila Hana pre denník Aha!.

Herec Jiří Krampol si s manželkou preskákal už mnoho pokusov zbaviť sa jej démonov. Zdroj: TV Barrandov

Vyzerá to však, že práve úplná izolácia, ktorú je v posledných týždňoch nútená podstúpiť, jej konečne vliala novú silu na to, aby so svojimi neduhmi skoncovala raz a navždy. „Naozaj už budem dobrá, na cigarety nepomyslím, toto je strašná lekcia. Keď sa dostanem domov, budem si to poriadne vážiť,” dušuje sa. Treba len dúfať, že jej odhodlanie tentokrát vydrží.