Mrazivé detaily smrti manželky (†59) Jiřího Krampola: Šla na WC, spadla, začala stonať, zrazu stuhla a...!

Český herec Jiří Krampol aktuálne prežíva najťažšie chvíle svojho života. Jeho manželka Hanka totiž včera večer náhle zomrela. Po návrate s bohnickej liečebne to pritom vyzeralo, že je opäť v poriadku a konečne sa jej podarilo vyhrať nad dlhoročnými neduhmi. Dokonca obmedzila fajčenie a začala viac jesť.

Obrovská rana pre Jiřího Krampola: Prišiel o manželku (†59)... Zomrela mu v náručí!

„Keď ju pustili z nemocnice, bola skvelá, bola to zase tá stará dobrá Hanička, ako pred siedmimi rokmi. Bola úplne normálna, smiala sa, hovorila, bola dobrá. Nikdy by som nečakal, že svoju o 20 rokov mladšiu manželku prežijem,“ povedal pre český portál eXtra.cz Krampol. Životný štýl však, bohužiaľ, zmenila príliš neskoro. „Boli sme doma, Hanka bola v poriadku, akurát jej dva dni bolo zle od žalúdka. Tušil som, že jej nedá pokoj,“ opísal Jiří.

Narážal na vred, ktorý v minulosti mala. „Doktor hovoril, že po tom vrede, ktorý mala, to nie je zacelené, bolo to len zahojené, ale nesmelo sa to dráždiť. Stačilo málo a vred sa otvoril. Už raz v nemocnici kvôli tomu prišla o všetky červené krvinky, museli jej dávať transfúziu. Teraz sa to zopakovalo. Zormela v podstate na vykrvácanie tráviaceho traktu,“ prezradil.

Jiří Krampol so svojou o 20 rokov mladšou milovanou Haničkou. Zdroj: TV Barrandov

Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo. „Šla na WC, spadla a začala stonať. Letel som k nej, pýtal som sa, čo jej je. Len ťažko dýchala. Rýchlo som zavolal záchranku a pýtal som sa, čo mám robiť. ‚Dajte ju na bok a štipnite ju do ušného lalôčka,‘ povedali mi. Asi ju to malo prebudiť. Urobil som to a dával som Hanke aj umelé dýchanie. Zrazu stuhla a ani sa nepohla. Veľmi som sa vydesil. Medzitým prišli záchranári, tí zavoalli doktora a ten už len konštatoval smrť. Bolo asi pol siedmej večer,“ opísal osudné chvíle Krampol.

Svojej manželke krátko pred smrťou stihol povedať, ako je rád, že niečo zjedla. To bolo to posledné, čo si povedali. Aktuálne herec musí riešiť pohreb, no chce sa naplno venovať aj práci. „Utápal by som sa v spomienkach. Ďalšie vystúpenie mám v piatok, nechcem ho rušiť. Bolo by zlé prepadať do nejakej nostalgie, takže pôjdem,“ dodal.