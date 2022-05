Český herec prehovoril: Hrozné DETAILY zo života s alkoholičkou... Mučila ma!

Herec Jiří Krampol po nehode Dády Patrasovej prezradil, že s jej manželom Felixom Slováčkom už dlhodobo riešia herečkino popíjanie. „Každý sa občas napijeme, ale Dáda má problém. Keď som jej povedal, aby sa išla liečiť, poslala ma do pr*ele,” priznal Blesku.

On sám žil s alkoholičkou. Ako tvrdí, jeho manželka Hanka už mala dokonca alkoholickú demenciu. A podľa toho aj život s ňou vyzeral. „Predstavte si, že robíte dva diely zábavného programu, potom prídete domov, kde si chcete oddýchnuť a načerpať sily, a Hanka je za oknom s tým, že skáče dole. Potom kvôli tomu celú noc nemôžete zaspať. Keď už zadriemete, päťkrát za noc vás zobudí, že chce lieky,” prezradil pre Extra.cz.

Ako dodal, bežne po práci nemal doma čo jesť a bol tam nesmierny neporiadok. „Bordel, nechutnými detailmi vás nebudem zaťažovať. To proste nebol život,” povzdychol si umelec.

Okrem toho prišli manželia aj o kopu peňazí. „Jeden známy ju ťahal do kasína. Ja som bol preč a Hanka mala prístup k účtu. Vybrala štvrť milióna a za noc to prehrala. Keby som to okamžite nezatrhol, dnes by som už mohol byť bez haliera a nemal by som na nájom,” prezradil.

Najviac ho však zrejme trápilo, že manželka nedbala ani na jeho podlomené zdravie. „Fajčila doma jednu cigaretu od druhej. Kvôli tomu som jej naozaj nadával, pretože mám zničené priedušky a nemôžem žiť v zafajčenom prostredí,” zveril sa spomínanému webu. Lenže Hanka už prestať nemohla a celá situácia dokonca vyvrcholila zásahom policajtov. „Tak sa zariadila tak, že chodila fajčiť na záchod, kde si dala hneď dve cigarety naraz, aby ukojila svoju závislosť. To mi už rupli nervy a rozšliapal som jej to. A Hanka na mňa zavolala políciu,” uviedol herec.

Krampol sa po nejakom čase preto rozhodol svoju ženu zbaviť svojprávnosti. „U Hanky vyhodnotenie dopadlo tak, že ju prehlásili za nesvojprávnu. Pokiaľ ten papier nezískate, neexistuje v tomto štáte sila, ktorá by ju dostala na liečenie bez jej vlastnej vôle,” tvrdí.

So svojou ženou podľa všetkého zažil naozaj strašné veci. „Ale čo som mal robiť? Nemohol som sa jej zbaviť, vykašľať sa na ňu, keď mala problémy. Radšej som niesol ten kríž ďalej, aj keď stačilo málo a už by dávno bolo po mne. Hanka ma po všetkých stránkach ničila. Bolo to v podstate mučenie,” zhodnotil herec a dodal: „Bolo to hrozné. To dievča bolo už v podstate chúďatko. Vôbec sa preto na ňu nehnevám. A spomínam len na to, čo bolo dobré. Boli časy, keď bola fantastická.”