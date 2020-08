Obrovská rana pre Jiřího Krampola: Prišiel o manželku (†59)… Zomrela mu v náručí!

Jiří Krampol mal v posledných rokoch so svojou manželkou veľké starosti. Dlhodobo ju trápili zdravotné problémy, no najmä bojovala so závislosťou od liekov a nikotínu, kvôli čomu schudla na 47 kíl. Liečila sa dokonca v rôznych zariadeniach, naposledy v bohnickej liečebni, kde sa jej pobyt kvôli koronavírusu pretiahol na 4 mesiace.

Pribrala tam však viac ako 20 kíl a zdalos a, že je opäť v poriadku. Českému portálu blesk.cz sa dokonca pochválila, že takmer nefajčí a že jej chutí jesť. „Už viem, že nesmiem fajčiť kvôli vredom v pažeráku, veľmi som to obmedzila,“ povedala vytešene. Zmena životného štýlu však, bohužiaľ, prišla príliš neskoro.

Hana Krampolová totiž v pondelok o 18:30 zomrela. Poslednýkrát vydýchla doma v byte blízko Staroměstského námestia v náručí svojho manžela. Osudným sa jej mal stať práve prasknutý vred. Jiřímu vyjadrujeme úprimnú sústrasť!