Vystrašená Krampolová (†59) krátko pred smrťou: Zverila sa kamarátke lekárke… Na TOTO človek bežne neumiera!

Hana Krampolová sa dlhé roky pasovala s nepríjemnými zdravotnými problémami, no najmä so závislosťou na liekoch a alkohole. To ju napokon niekoľkokrát dohnalo až na psychiatriu. Naposledy strávila v bohnickej liečebni celé 4 mesiace, no zdalo sa, že nad svojimi neduhmi raz a navždy zvíťazila. O to viac mnohých prekvapila správa o jej náhlej smrti.

Obrovská ranapre Jiřího Krampola: Prišiel o manželku (†59)... Zomrela mu v náručí!

Manželka známeho českého herca skonala v pondelok o 18:30. Krátko predtým vystrašená volala kamarátke lekárke. „Hanka mi ešte včera (v pondelok, pozn. red.) telefonovala. Posťažovala sa mi na bolesť žalúdka a na to, že sa jej motá hlava. Mala ísť s Jirkom do obchodného centra, tak som jej poradila, nech radšej zostane doma. Tak s Jirkom pre istotu nešla,“ povedala českému eXtra.cz MUDr. Ivana Němčeková.

Mrazivé detaily smrti manželky (†59) Jiřího Krampola: Šla na WC, spadla, začala stonať, zrazu stuhla a...!

Lekárka sa s Krampolovými kamarátila a Hane vždy s ochotou pomohla a poradila, ak ju trápili zdravotné problémy. „Čo viem, tak včera (v pondelok, pozn. red.) aj vracala, bola tam aj krv. Mala žalúdočný vred, liečili ju s tým v Nemocnici Na Františku, trpela chronickým krvácaním. Muselo to byť veľmi masívne krvácanie, že jej lekári nedokázali pomôcť. Človek väčšinou na prasknutý vred neumiera. Bohužiaľ je ale Hanka aj napriek tomu preč,“ povedala doktorka.

Tá opísala aj osudné chvíle. „Jirka Hanke pomohol do chodítka, keď potrebovala na WC, potom skolabovala. Záchranári sa ju snažili oživovať, nahodiť. Mala zástavu srdca, tak sa snažili obnoviť jeho funkciu defibrilátorom. Jirku poslali preč, nebol pri tom. Je to asi dobre, nepozerá sa na to ľahko,“ prezradila Němčeková s tým, že včera poobede mala prebehnúť pitva.

„Predpokladám, že sa dozvieme, že išlo naozaj o hemodynamický šok, pokiaľ sa teda potvrdí krvácanie z vredu, samozrejme tam bude aj kardiopulmonálne zlyhanie, teda spomínaná zástava srdca,“ dodala doktorka.

Čo je to vred a prečo vzniká?



Sú to nezhubné defekty sliznice žalúdka alebo dvanástnika. Vznikajú, keď nastane nerovnováha medzi agresívnymi a ochrannými faktormi, ktoré vplývajú na udržanie správnej stavby a funkcie sliznice žalúdka a dvanástnika.

Existuje viacero agresívnych faktorov, medzi najčastejšie patrí samotná kyselina chlorovodíková, enzým pepsín či žlčové kyseliny, ktoré normálne vytvára žalúdok, ale aj pečeň a pankreas. Významnú úlohu pri vzniku vredov však zohráva aj akútny či dlhodobý sres a v neposlednom rade genetika.

Vred sa môže zahojiť sám, no môže prísť aj k jeho prasknutiu a vtedy sa mení na veľké nebezpečenstvo.