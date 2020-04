Markizácky herkules sa počas karantény opustil: FOTO Takto by už mladé žabky nezbalil!

BRATISLAVA - Fúúú, tak tomu sa povie zmena! V tomto období, kedy väčšina z nás nevychádza z domu, si mnoho mužov nechalo narásť bradu a svoj vzhľad nijako neriešia. Dokopy predsa nikam nechodia a medzi štyrmi stenami im to môže byť jedno. Taký malý detail ako dlhšia brada však dokáže výrazne zmeniť mužský vzhľad, príkladom je aj bývalý farmár Matej Jurkovič (41).

Keď sa Matej prvýkrát objavil na Farme, jeho kolegyniam na statku takmer zabehlo. Čo si budeme hovoriť, Jurkovič je chlap ako hora, prvý dojem však pokazil v momente, keď sa začal otvorene navážať do východniarov. Srdce jednej z nich si napokon predsa len získal a s len 19-ročnou Mirkou počas súťaže tvorili nerozlučný pár.

Rozprávka im síce v realite nevydržala, no len málokto sa čudoval tomu, že si Matej dokázal nabaliť mladú žabku. Na svoj vek totiž rozhodne nevyzeral a väčšina ľudí kvôli jeho pestovanému vzhľadu a namakanému telu tipovala, že má len niečo po tridsiatke.

Matej Jurkovič si nechal narásť bradu. Zdroj: Instagram M.J.

Matej je však štyridsiatnik ako lusk, ibaže o tom doteraz jeho mladistvý imidž nijako nesvedčil. Veľkým prekvapením preto bolo, keď sa najnovšie na Instagrame objavilo nové video a jeho tvár bola výrazne zarastená. Vyzerá to tak, že markizácky fešák aktuálne bojkotuje holiace prostriedky, no takto by už žiadnu o polovicu mladšiu kočku nenabalil. Na druhej strane, teraz aspoň vyzerá na svoj vek a brada mu celkom pristane.