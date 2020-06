Herkules z markizáckej Farmy sa nezdá: Najprv pornoherec, potom tréner a teraz... Neuveríte, čo robí!

BRATISLAVA – Bratislavčan Matej Jurkovič (41) sa prihlásil do markizáckej šou Farma, aby zažil niečo nové. Na statku pôsobil ako agresor a alfasamec, spolu s Petrom Gyűrűsim (45) kuli pikle a stratégie. V jeho vizitke vtedy stálo, že je lifestyle coach, okrem toho trénoval a priznal sa aj k tomu, že točil porno. Teraz sa pustil do niečoho nového!

Holohlavý Matej Jurkovič je nezabudnuteľnou postavičkou markizáckej reality šou Farma. Všetkých farmárov aj televíznych divákov šokoval svojím vyhlásením, že je pornoherec a nakrúcal v minulosti filmy pre dospelých. Keď prišiel na statok, tak v jeho vizitke svietilo lifestyle coach a pracovne sa venoval aj trénovaniu. Momentálne sa západniarsky agresor pustil do novej pracovnej činnosti, v ktorej sa cíti ako ryba vo vode. Málokto by však tipoval, že sa niečo také dá.

Matej Jurkovič sa vrhol na nový koníček. Zdroj: Instagram M.J.

Jurkovič sa totiž pustil do detailnej starostlivosti o štvorkolesových tátošov. K tejto činnosti ho dostala situácia pandémie koronavírusu a jeho puntičkárstvo. „Obdobie propagandy menom korona je pomaličky za nami. Veľa ľudí sa sťažovalo, že nemá čo robiť a čakali, kým to obdobie skončí. Ja som rozmýšľal nad tým, čo budem robiť, keď mám toľko voľného času a hlavne, čo budem robiť tak, aby ma to bavilo. Jednou z vecí, čo môžem o sebe s rukou na srdci prehlásiť, že som strašný detailista a samotná nedokonalosť v mojich očiach vytŕča ako nos medzi očami,“ napísal Bratislavčan na sociálnej sieti.

„Mám rád pekné veci a nehovoriac o autách a motorkách, rozhodol som sa venovať sa činnosti, ktorá ich robí krajšími,“ vysvetlil Matej, do čoho sa pustil a už má na konte aj dvoch známych „klientov“. A sú to dvaja bývalí farmári Peter Gyűrűsi a Deya. Tí zverili svoje autíčka do rúk Jurkoviča s najväčšou dôverou.

Ak si myslíte, že ide len o jeho koníček a auto tak maximálne namydlí a umyje, ste na omyle. Jurkovič musel kvôli tomu prerábať. „Od tohto môjho rozhodnutia záviselo veľa vecí, ako prerábka priestorov, nákup profesionálneho vybavenia, ako aj samotná prax a hlavne fakt, či ma to bude baviť a napĺňať. A to sa aj stalo, a preto som sa rozhodol, že sa tejto činnosti týkajúcej sa kompletnej estetickej starostlivosti o auto budem vo svojom voľnom čase s vášňou venovať,“ vyjadril sa Jurkovič. Nuž uvidíme, koľko mu toho voľného času ostane, keď sa svet vráti do normálu.