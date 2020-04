Koniec veľkej lásky z markizáckej Farmy: Vyhrážky, nadávky a... Si obyčajná k*rva!

Keď prišiel Robinho na markizácky statok ako bandita, najväčšiu radosť mala Nika, s ktorou sa dali do reči už počas kastingu. Z jeho prítomnosti sa neskutočne tešila a ich vzájomné sympatie boli také silné, že to prerástlo do lásky. Už počas šou však bolo pár momentov, kedy temperamentná východniarka poriadne vypenila a nahučala na svojho frajera. Pred celým národom tak ukázala, že vie byť aj výbušná.

Napriek tomu, že Martin sa na statku udržal dlhšie ako Nicoletta, ich láska pretrvala. Donedávna sa chválili spoločnými zamilovanými zábermi, no tomu je koniec. Dvojica šla od seba a teraz si poriadne nevedia prísť ani na meno. Jeden druhému nakladajú, ako sa k sebe správali počas vzťahu. To, kde je skutočná pravda, vedia len oni dvaja. No nateraz medzi nimi zúri doslova instagramová vojna! .

„Chcel si vojnu, tak ju budeš mať. Nechcela som celému Slovensku ukázať, aký si „dobrák“ a je mi k*rva ľúto, že tak zdravo pri*ebaný človek ako ja, sa tu musím hrať na Pata a Mata s tebou ako v materskej škôlke. Hanbím sa za tvojich rodičov, ktorí si myslia, že vychovali dobrého a skromného chlapca. Si obyčajná k*rva v mužskom rode, ktorá si ho nechá vyfajčiť za odvoz na diskotéku. Hanbím sa za seba, že si sa ma dotkol,“ napísala na sociálnu sieť Nika.

Nicoletta sa poriadne rozčertila. Zdroj: Instagram

Zverejnila aj pár správ, ktoré jej Robinho poslal prostredníctvom aplikácie Whatsapp, a to by teda žiadna žena počuť nechcela. „Teba urazí len to, že ako ty vyzeráš. Tak bohužiaľ, ty nie si pekná, už si to uvedom. Ty nie si pekná žena, ani nie si fajná, ani nič, ale takú som ťa bral. A už to pochop,“ naložil svojej exfrajerke. Naskytá sa však otázka – ak podľa neho nie je pekná, prečo s ňou bol? Iste, krása nie je všetko, no svojmu partnerovi by ste mali pripadať ako pekný človek.

Hoci sa do nej takto pustil, priznal, že na ňu stále myslí a dal by tomu ešte šancu, ale najprv by sa ona k tomu musela stavať ako žena. Nika mu však neostala nič dlžná a na margo toho, že nie je pekná, položila jasnú otázku. „A otázka na telo pre pána Martina Mihálika. A keď si ma večer v noci j*bával bez svetla, tak som bola tiež škaredá, alebo to tak ušlo?“

Ľudia sa Tóthovej začali v správach pýtať na detaily i na to, či príde do rodnej obce Martina, čo rozhodne zavrhla, keďže tam vraj nikdy nebola pozvaná. A to aj napriek tomu, že keď od nej odchádzal z Rakúska, nabalila ho darčekmi, no žiadnej vďaky sa nedočkala.

„A môžeš sa mi ty, láska moja bývalá, vyhrážať nejakými fotkami, ktoré o mne poposielali moji bývalí. Tie fotky sú už od minulého roka mája na kriminálnej polícii, kde to riešia už s Amerikou, takže máš smolu, tie fotky už videl celý svet a bohužiaľ, tam nič nie je vidno,“ povedala. Na to však reagoval aj samotný Robinho, že si uvedomuje, že by išlo o trestný čin. „Dostali sa ku mne nejaké, ale nemôžem to zverejniť, lebo fakt to môže byť aj trestný čin. Ona kolovala po Michalovciach, po Trebišove, ona neviem, komu posielala nahé fotky. Všelijaké,“ vyjadril sa Martin.

To je len zlomok toho, o čom sa rozhovoril mladý rodák z Andrejovej na viac ako 20 minút vo svojich príbehoch na Instagrame. Opísal, ako ho kontrolovala, ako sa správala k nemu, keď za ňou prišiel do Rakúska i jej scestné názory. Rozhovoril sa i o tom, že má mať niekoľko fake profilov, cez ktoré sa ho, ľudovo povedané, snaží nachytať na hruškách. „Keby som na to pozeral, že sa mi ozývajú dievčatá po Farme, tak kopol by som ju hneď do riti, ale ja som doteraz na ňu čakal,“ povedal Robinho, ktorý ju mal zrejme skutočne rád.

Opäť si ale do nej kopol, keď sa snažil vykresliť jej údajne hyenistickú povahu. Mal jej v minulosti povedať: „Ty ma pichneš nožom, vykrvácam na podlahe, ty dojdeš o hodinu a mi povieš vstávaj, ty ko..., idem umyť podlahu. To je u nej bežné a ja takú ženú nechcem. Ja som za jej chyby sa musel jej ospravedlniť, že by bolo dobre.“ Hoci teraz medzi nimi doslova lietajú hromy a blesky, ešte donedávna mohol byť pokoj. „Ona sa mi ozvala ešte predtým, že keby som nedal ľuďom vedieť, že je koniec, tak by všetko bolo dobré,“ nechal sa počuť Martin.

Nika však nenecháva na svojej bývalej láske nitku suchú. „Zbytočne teraz píšeš mojej mame, že sa nám bude smiať celý svet. To tebe sa bude smiať celý svet. Lebo mňa títo ľudia poznajú, teba takisto hentí tamtí tvoji riťolezci. To, že si zmazal svoje storíčko, bohužiaľ, už neskoro. Vytiahol si špagát, tak ja ho zatiahnem,“ povedala Nicoletta. Nuž, vďaka tejto instagramovej vojne budú zrejme na smiech obaja. V čase pandémie, ktorá ohrozuje celý svet, vyznieva ich naťahovanie ako žabomyšie vojny dvoch nezrelých tínedžerov.