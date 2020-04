Obľúbený moderátor Vlado Voštinár mení imidž: TAKTO teraz vyzerá... Manželka si zvyká!

Nedávno sa záberom zarastenej tváre pochválil markizácky moderátor Viktor Vincze a zdá sa, že nie je jediný, kto odložil žiletku bokom. Počas karantény a v situácii, v akej momentálne sme, na mužoch i tak nevidieť, či majú bradu oholenú, alebo zapustili fúzy. Neholiť sa rozhodol aj jojkár Vlado Voštinár. Ten momentálne v prísnych podmienkach pokračuje v nakrúcaní Inkognita a spoločne s Lukášom Frlajsom moderuje aj reláciu Zostali sme doma.

Vlado Voštinár ani počas karantény nezaháľa a pracuje jedna radosť. Zdroj: TV JOJ

Televízia JOJ s ním dokonca stihla odvysielať reláciu magazínu Nové bývanie a zároveň aj jednu nakrútiť a Voštinár tiež spoločne so štábom dotočil odovzdávanie bytu v relácii Nové bývanie dizajn. To už však pod rúškom, ktoré mu podľa vlastných slov prekáža kvôli hlbokým nádychom a okuliarom, ukrýval bradu.

Ako sme sa dozvedeli zo zdroja z televízie, Vlado je odhodlaný v móde neholenia sa vytrvať. Pre topky.sk vysvetlil, prečo sa takto rozhodol. „Športovci majú vrchol sezóny, kedy sa hrá o titul, ergo o úspech v sezóne. Volajú to Play off. No a hokejisti majú tradíciu, že sa v tomto období prestávajú holiť. Ja toto obdobie vnímam ako naše play off. Teda pomyselne hráme o úspech a chceme vyhrať. Tak som sa demonštratívne prestal holiť. Jednak preto, lebo to pod rúškom nie je vidieť a sám som zvedavý, ako budem vyzerať zarastený,“ vyjadril sa so smiechom. Naozaj plánuje bradu zhodiť, až bude po všetkom? A čo na toto jeho rozhodnutie hovorí manželka? „Oholím sa, až keď bude po „boji“. Pomaly si na seba pri pohľade do zrkadla zvykám a moja žena tiež,“ dodáva s úsmevom obľúbený moderátor.

Takto momentálne obľúbený moderátor Vlado Voštinár vyzerá. Bradu si plánuje neholiť dovtedy, kým nezvíťazíme nad koronou. Zdroj: TV JOJ