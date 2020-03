KORONAVÍRUS Obrovské škrty v Markíze: Zastavená výroba Oteckov a... Po seriáli museli stiahnuť aj túto šou!

BRATISLAVA - Prísne opatrenia kvôli rozmáhajúcemu sa koronavírusu výrazne ovplyvnili aj fungovanie slovenských televízií. Už minulý týždeň sme na Topkách informovali, že výroba obľúbeného seriálu Oteckovia bola pozastavená. Najprv sa hovorilo, že televízia seriál vypustí len zo svojho piatkového programu, no napokon spravila výraznejší škrt... A kvôli vírusu musela stiahnuť aj ďalšiu šou!

Rozsiahle preventívne opatrenia spojené s koronavírusom ovplyvnili celé Slovensko a podriadiť sa im museli aj televízie. Markíza sa však okrem odporúčanej ochrany rozhodla pre rozsiahlejšiu prevenciu. Ako sme minulý týždeň na Topkách informovali, v Záhorskej Bystrici vydali okamžitú stopku pre výrobu obľúbeného seriálu Oteckovia.

Už vtedy avizovali, že pozastavené natáčanie sa odzrkadlí na jeho vysielaní a úspešný projekt vypustili z piatkového programu. „Preto aj napriek prijatým prísnym preventívnym opatreniam sa televízia rozhodla dočasne pozastaviť výrobu seriálu Oteckovia až do odvolania. Ochrana hercov a štábu je na prvom mieste. Mnohé ostatné formáty majú viac predvyrobených častí, čiže pri nich sa výrobné plány zatiaľ zásadne meniť nemuseli,“ povedal pre Topky.sk marketingový riaditeľ televízie Michal Borec.

Najnovšie informácie však hovoria o tom, že Markíza sa rozhodla pre ešte radikálnejšie šetrenie už natočených epizód. Miesto vyškrtnutia jednej epizódy do týždňa sa rozhodla zrušiť vysielanie seriálu aj vo štvrtok. Po novom sa tak diváci budú môcť na Oteckov tešiť už len od pondelka do stredy.

Koronavírus navyše ovplyvnil aj ďalší projekt, na ktorý sa tešilo mnoho divákov Markízy. Televízia ešte minulý týždeň aktívne promovala štart šou 2 na 1. Po ročnej prestávke mala 18. marca priniesť nové časti, no nestane sa tak... Minimálne v najbližších týždňoch.

Na poslednú chvíľu sa totiž rozhodla nasadenie projektu odsunúť na neurčito. „Čo sa vysielania týka, niektoré programy sú vyrobené len sčasti, preto sa ich vysielanie presunie na neskôr,“ dodal pre Topky.sk Borec. Markíza sa podľa mediaboom.sk pre tento krok rozhodla z dôvodu chýbajúcich premiérových epizód.

V prípade nasadenia novej série by tak šou dokázala vysielať len mesiac a ďalšie časti by nestíhala pripraviť. Výroba programov totiž bude pozastavená minimálne do konca marca. Najbližšiu stredu tak Markíza nasadí reprízové časti Chart Show.

