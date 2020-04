Uff, Filipa Tůmu ledva spoznáte: Takto teraz vyzerajú sexi markizácki Oteckovia!

Čas strávený zväčša doma v obývačkách nám dáva voľnosť trošku sa „zanedbávať”. Dni trávime v pyžamách či teplákoch a vlasy máme zvyčajne strapaté. Rovnako mnohí muži nechali svoj porast tváre akosi „na voľno”.

Herci počas nakrúcania seriálu Zdroj: TV MARKÍZA

Z uhladených fešákov sa pomaly stávajú zálesáci a úplne rovnako je to aj so známymi tvárami. Dôkazom sú aj markizácki Oteckovia, teda herci Braňo Deák, Marek Fašiang, Vladimír Kobielsky a Filip Tůma. Na najnovšom videu, ktoré zverejnil Kobielsky na instagrame, vidno, že so svojimi bradami sa teraz príliš nebabrú. Samotný Kobielsky dokonca pôsobí trošku pribrato a Tůma, ktorý mal donedávna úplne hladkú tvár, je takmer nespoznateľný. V závere videa sa však prezradí svojím typickým úsmevom. „Filip Tůma vyzerá ako čert a Kobielsky ako bezdomovec,” zhodnotil jeden z divákov, no nezabudol pripojiť ani vysmiateho smjalíka.

Vladimír Kobielsky Zdroj: Instagram VK

Marek Fašiang Zdroj: Instagram VK

Braňo Deák Zdroj: Instagram VK

Filip Tůma Zdroj: Instagram VK