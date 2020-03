Veľká rana pre divákov markizáckych Oteckov: Definitívny KONIEC seriálu!

Aktuálna situácia okolo koronavírusu výrazne zasiahla aj slovenské televízie. Tie aktuálne museli pozastaviť výrobu svojich projektov a nikto nevie, kedy ju budú môcť obnoviť. Markíza a Jojka sa preto museli uchýliť k radikálnym krokom.

No zatiaľ čo na Kolibe sa to dotklo len novinky Zlatá maska, v Záhorskej Bystrici z vysielania stiahli už prakticky všetky premiéry. Posledné týždne si v programe nechali už len SuperStar a seriál Oteckovia. Aj ten však z pôvodných piatich častí do týždňa najprv skresali na 4 a napokon už len na 3.

KORONAVÍRUS úplne ochromil Markízu: Sťahuje všetky premiérové programy... Večer si pozriete už len reprízy a SuperStar!

Fanúšikovia obľúbeného markizáckeho seriálu však o pár dní dostanú ešte väčšiu ranu. Ako informuje mediaboom.sk, televízia náhlou programovou zmenou potvrdila, že večerný ťahák bude vysielať už len do stredy 1. apríla a potom Oteckovia hlásia definitívny koniec.

Aspoň pokým sa situácia ohľadom zákerného vírusu u nás neupokojí a Markíza nebude môcť opäť natáčať. Nejaké epizódy Oteckov jej pritom mali ešte ostať v zálohe, takisto 6 dielov Susedov, 4 časti Dvaja na jedného a má nakrútené aj nejaké vydania Hornej Dolnej, Pána profesora a Červených pások.

Neodvysielaný materiál si Markíza zrejme pre každý prípad šetrí pre jesennú sezónu... Keďže nateraz nie je vôbec jasné, kedy sa bude opäť môcť začať vyrábať.