Vilo Rozboril otvorene o strachu z koronavírusu: Týmto vyzbrojili celú rodinu!

Len ráno sme vás informovali o tom, že natáčanie relácie V siedmom nebi prebehlo v špeciálnom režime, počas ktorého zo štúdia vylúčili nielen komparz, ale aj niektorých bežných členov štábu. Hoci sa musel moderátor Vilo Rozboril vysporiadať so zvláštnou situáciou a v štúdiu bol takmer sám, kroky televízie naplno podporuje a schvaľuje.

Siedme nebo bez divákov: Televízia zrušila komparz... kvôli koronavírusu!

Prevencia na prvom mieste

Prevenciu podľa neho netreba v žiadnom prípade podceňovať. „Niet sa čomu čudovať. Ja si myslím, že netreba prepadať panike, ale ani sa netreba tváriť, že o nič nejde. Jediná šanca, ako sa nezblázniť a pomôcť, aby sa to celé nezrútilo, je byť disciplinovaný. Že sa nebudeme schádzať na jednom mieste,” povedal pre Topky obľúbený moderátor, ktorý sa počas svojej kariéry v relácii V siedmom nebi stretol aj s obrovským množstvom ľudí so zdravotnými problémami.

Vilo Rozboril si na natáčanie v plnom štúdiu bude musieť nejaký čas počkať. Zdroj: TV JOJ

Zdravie je preňho preto na prvom mieste a týmito pravidlami sa riadi aj on sám. Vilo má však v rukáve ešte jedno eso, a tým je jeho manželka Alexandra Rozborilová (Novotná), ktorá je tiež známa lekárka. V čase, keď z obchodov beznádejne zmizli všetky antibakteriálne prípravky, si totiž zadovážila svoje vlastné. „Manželka vyrobila dezinfekčné prípravky, ktoré ako dermatologička vedela spraviť. Máme to my a aj naša rodina,” pochválil sa Rozboril.

Manželka Vila Rozborila, dermatologička Alexandra Rozborilová Novotná, vyrobila pre ich rodinu dezinfekčné prípravky. Zdroj: Facebook V.Ř.

Viac ako samotná nákaza mu však naháňajú strach ľudia, ktorí sa napriek alarmujúcim správam tvária, akoby sa nič nedialo. „Ja sa nebojím koronavírusu ako takého. Mám skôr obavu, že ľudia to budú podceňovať a budú si robiť srandu. Ale pozor, toto nie je sranda,” upozorňuje Vilo a za príklad dáva situáciu v európskom centre nákazy. „Pozrite sa, čo sa deje v Taliansku. Taliani sú kultivovaný národ a je takmer hermeticky uzavretá celá ich krajina. V tomto duchu k tomu pristupujeme. Neriskujme navzájom,” uzatvára moderátor.

Vilo Rozboril sa obáva, že by sme na nedisciplinovanosť mohli doplatiť. Zdroj: Facebook V.Ř.