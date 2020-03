Osudom ťažko skúšaný chlapček z JOJ-ky: Týrali ho, dusili a hodili o stenu... Marek Hamšík mu splnil jeho najväčší sen!

Deti by si mali užívať bezstarostné detstvo plné hier, no nie každý chlapček či dievčatko majú to šťastie. Bohužiaľ, niektoré deti si zažijú doslova peklo. Aj 9-ročný Alex je takýto prípad. Školák žije už štvrtý rok u svojej starej mamy Betky. Tá sa chlapčeka ujala a už tri roky je jej súdne zverený do opatery. Betka sa o svojho vnuka vzorne a s láskou stará.

Chlapček si prešiel v minulosti peklom. Partner jeho mamy ho týral. Zdroj: TV JOJ

Kým sa dostal ku svojej starkej, žil Alex s mamou a jej priateľom. A práve on bol surový agresor. „Dušan bol z Michaloviec a on nás týral. Bil nás. On nebol môj otec, bol to mamin priateľ. Chytil mi nohu a hodil ma o stenu. Aj mamu. Keď šla po mňa, chytil ju a rutil ju o roh. Volali sme políciu,“ vysvetlil chlapček v relácii V siedmom nebi. S mamou prežívali chvíle strachu a nepomohlo ani volanie mužov zákona.

Ľudia sa mnohokrát čudujú, prečo týrané ženy nekonajú. Pretože sa boja o život. A bála sa aj Alexova mama. „Škrtil ho. Áno, štvorročného ho škrtil. Boli sme s ním na pohotovosti. Ona sa ošetriť nedala, lebo sa ho bála. On ju zamykal doma,“ zaspomínala si so smútkom Betka. Agresor jedného dňa predsa len skončil v rukách polície a šiel do väzby. I keď je Alex už pár rokov so svojou starou mamou a má pokojný život, jazvy na jeho dušičke ostali a strach ho stále akosi máta. Podľa jeho starej mamy sa bojí ísť sám aj na záchod.

Malý Alex zbožňuje hrať futbal a jeho veľkým snom je byť taký úspešný a obľúbený, ako je Marek Hamšík. Vďaka Vilovi Rozborilovi a relácii V siedmom nebi sa chlapčekovi splnil sen aspoň čiastočne. Stretol svoj veľký vzor a dokonca si s ním zahral aj futbal. Chlapček tak po všetkom zlom, čo zažil, mal úsmev na tvári a deň s Marekom Hamšíkom si dosýta vychutnal.