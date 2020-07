Vilo Rozboril ukázal svokru: ČOŽE? Táto žena nemôže mať 80 rokov!

V roku 2017 povedal obľúbený jojkársky moderátor áno svojej vyvolenej. Za manželku si vzal známu lekárku Alexandru Novotnú, ktorá si po svadbe vzala mužovo priezvisko. Vilo Rozboril okrem nádhernej manželky získal svadbou aj sympatickú a veľmi dobre vyzerajúcu svokru.

Dôkazom toho je aj posledná fotografia, ktorú zdieľal na sociálnej sieti. Jeho svokra Eva totiž v sobotu oslavovala životné jubileum. Na chrbáte tak už ráta osem krížikov, no len málokto by jej tento vek skutočne aj tipoval. „So svokrou Evičkou oslavujeme 80-ku. Uznajte, moja manželka má naozaj slušný genetický základ," napísal Rozboril k spoločnej fotke so ženou a jej mamou. Povedali by ste, že pani Eva má 80?

Ťažko uveriť, že Vilova svokra má 80 rokov. Zdroj: Facebook V.Ř.