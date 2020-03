Siedme nebo bez divákov: Televízia zrušila komparz... kvôli koronavírusu!

V utorok sa v štúdiách na bratislavskej Kolibe natáčala nedeľňajšia časť relácie V siedmom nebi. Atmosféra však bola opäť netradičná. Hľadisko totiž tentokrát zostalo prázdne. A nielen symbolicky. Televízia JOJ dospela k tomuto rozhodnutiu na základe narastajúcemu počtu nakazených koronavírusom, ktorý sa rozmáha už na celom svete. V štúdiu tak zostali len tí, ktorých prítomnosť je naozaj nevyhnutná k výrobe.

„Televízia Joj pristupuje k šíriacemu sa koronavírusu na Slovensku zodpovedne a neberie ho na ľahkú váhu. V dôsledku toho sme sprísnili opatrenia na nakrúcaní relácie V siedmom nebi. Nakrúcanie realizujeme bez prítomnosti divákov v štúdiu a s menším počtom štábu. V štúdiu dozerajú na bezpečnosť záchranári a všetci prítomní si musia v pravidelných intervaloch dezinfikovať ruky antibakteriálnym a antivírusovým gélom,” prezradila pre Topky detaily zo zákulisia PR manažérka televízie Lenka Filipová.

V štúdiu to počas utorkového natáčania zívalo prázdnotou. Zdroj: TV JOJ

Diváci tak už túto nedeľu a i tú nasledujúcu budú môcť ťažké životné príbehy sledovať iba spred televíznych obrazoviek. Takmer pusté štúdio pri natáčaní spôsobovalo zmiešané pocity aj moderátorovi Vilovi Rozborilovi. „Je to strašne zvláštny pocit, pretože človek je zvyknutý na to, že má divákov za chrbtom. Samozrejme, že tento rozmer tu chýba. Na druhej strane musím povedať, že toto opatrenie je absolútne zodpovedné,” opísal svoje dojmy Rozboril, ktorý je po dlhých rokoch moderovania zvyknutý na interakciu s divákmi.

Na bezpečnosť pri natáčaní relácie V siedmom nebi dohliadali záchranári. Zdroj: TV JOJ

Rozumie však, že prísne opatrenia, ktoré televízia zaviedla, majú za úlohu ochrániť nielen jej zamestnancov, ale i samotných hostí relácie. „Toto naše štúdio je relatívne malý priestor a keby sem prišli diváci, bolo by nás tu plus 300 ľudí. A ešte jedna dôležitá vec! My tu máme v jednotlivých príbehoch onkopacientov, ľudí s ťažkými diagnózami. Ja si naozaj nevezmem na triko, aby sme ich ohrozili na zdraví a na živote,” rázne prízvukoval Vilo a je presvedčený, že aktuálna situácia nebude mať dopad na sledovanosť. „Síce nám nebudú sedieť v hľadisku, ale verím, že pri televíznych obrazovkách áno.”

Potlesk publika bude v relácii V siedmom nebi chýbať minimálne nasledujúce dva týždne. Zdroj: Instagram V.R.

Už túto nedeľu sa teda šou uskutoční bez potlesku komparzistov. Snáď sa ale situácia čoskoro zlepší a všetko sa vráti naspäť do normálu.