Karel Gott (†80) sa pred smrťou pasoval so zákernými chorobami: Vyhral nad rakovinou uzlín... Podľahol leukémii!

PRAHA - V polovici septembra sa na verejnosť dostali správy, že legendárny Karel Gott (†80) opäť bojuje so zákernou chorobou. V roku 2016 mu bola diagnostikovaná rakovina, ktorú úspešne porazil. Napokon však podľahol akútnej leukémii.

Október 2015 - Karel Gott podstúpil operáciu žalúdka

November 2015 - Pri operácii náhlej príhody brušnej lekári maestrovi diagnostikovali zhubné nádorové ochorenie lymfatických uzlín, takzvaný Non-Hodgkinov lymfóm.

November 2015 - Karel Gott podstupuje prvú fázu chemoterapie

Mrazivý rozhovor! karel Gott otvorene o rakovine: Pripravený na smrť

Január 2016 - Karel Gott má za sebou štvrtú fázu chemoterapie. Čakajú ho nepríjemné vyšetrenia. „Je to veľmi individuálne, ale tie štyri cykly ukážu, ako zabrala liečba. Je to taká kritická situácia, keď sa zopakujú vyšetrenia podľa ktorých sa dá usúdiť, do akej miery bola chemoterapia aktívna,“ vysvetlil Blesku profesor Pavel Klener.

Marec 2016 - Karel Gott absolvoval poslednú 6. chemoterapiu. Podľa priebežných výsledkov po onkologickej liečbe nádorové ochorenie ustúpilo.

Karel Gott sa v marci 2016 pochválil prvou fotkou po onkologickej liečbe. Zdroj: faceboook

Apríl 2016 - Karel Gott priznal, že jeho rekonvalescencia z rakoviny postupuje pomalšie, ako sa očakávalo. „Môžem o niečo rýchlejšie bežať, ale mám veľké problémy s dýchaním. Na spev a come-back nemôžem ešte ani pomyslieť,“ povedal.

Máj 2016 - Karel Gott musel absolvovať záverečný chirurgický zákrok v brušnej dutine, ktorý mal definitívne uzavrieť proces celej onkologickej liečby.

Máj 2016 - Karel Got sa ozval po operácii brušnej dutiny. „Moji milí priaznivci, zdravím vás z nemocničného lôžka, kde sa zotavujem po operácii brušnej dutiny, ktorá prebehla dobre a bez komplikácií. Som v tej najlepšej lekárskej starostlivosti a mám sa každým dňom lepšie. Nejakú dobu ale ešte potrvá nevyhnutná rekonvalescencia. A potom už hurá do života, zľahka aj do toho pracovného. Všetkým, ktorí na mňa myslia, ďakujem za povzbudivé odkazy. Váš Karel Gott,“ napísal na Facebooku.

Karel Gott sa v auguste 2016 pochválil ďalšou svojou fotkou. Takto ho rakovina zmenila.

August 2016 - Karel Gott zverejnil novú pesničku.

September 2016 - Karel Gott vystúpil na koncerte českej popovej speváčky Hany Zagorovej, ktorá oslavovala 70. narodeniny. Keď sa vrátil domov, prišlo mu nevoľno a pretože jeho žena Ivana nechcela nič podceniť, odišla s Karlom do nemocnice.

Karel Gott sa po roku vrátil na pódium. Reakcie publika ho dojali až k slzám. Zdroj: Profimedia

Október 2016 - Po liečbe rakoviny mal Karel Gott prvý veľký koncert.

Karel Gott na svojom prvom veľkom koncerte prekvapil zmeneným imidžom. ​

Gott emotívne o rakovine: Privítal smrtku!

November 2016 - Karel Gott podstúpil operáciu platničky.

Február 2017 - Karel Gott bol operovaný pre akútnu črevnú nepriechodnosť z dôvodu zrastov.

Jún 2017 - Karel Gott mal problémy s dýchaním. Zrušil koncert na Slovensku.

Morbídne slová Karla Gotta: Prehovoril o vlastnej smrti!

Február 2018 - Karel Gott bol hospitalizovaný s chrípkou.

Apríl 2018 - Karla Gotta opäť zradilo zdravie - pre virózu zrušil vystúpenie v Košiciach.

Október 2018 - Karel Gott pre zdravotné problémy zrušil ďalšie vystúpenia.

November 2018 - Maestro skončil v nemocnici. Situácia bola natoľko vážna, že spevák dokonca skončil v karanténe. Okrem nemocničného personálu a jeho manželky sa k nemu nedostal nikto.

Január 2019 - Lekári Karlovi Gottovi kvôli oslabenej imunite neodporúčali zdržiavať sa v spoločnosti veľkého množstva ľudí.

Február 2019 - Speváka potrápil zápal dýchacích ciest, čo ho opäť pripútalo na nemocničné lôžko. Gotta dokonca museli prevážať na vozíčku. „Sedel na vozíčku, mal tepláky, bundu a na tvári rúško. Sestra sa ho snažila rozveseliť slovami, že je dnes krásne,“ povedala Blesku čitateľka.

Február 2019 - Karel Gott sa po zdravotných problémoch opäť postavil na pódium.

Karel Gott na svojom februárovom koncerte. Zdroj: Instagram K.G.

Máj 2019 - Karel Gott nahral duet so svojou dcérou Charlotte Ellou.

Jún 2019 - Na verejnosť sa dostala správa o tom, že Zlatý slávik prichádza o sluch. „Pán Gott zle počuje, preto tie naslúchadlá používa. S nikým o tom otvorene nehovorí, ale vieme to,“ povedal pre denník Blesk zdroj.

Šokujúce slová majstra Gotta: Keby som ochorel skôr, už som mŕtvy!

14. júla 2019 - Karel Gott oslávil 80. narodeniny!

Júl 2019 - Maestro opäť rušil koncerty - mal akútny zápal pľúc.

Júl 2019 - Karlovi Gottovi musia denne meniť krv.

September 2019 - Na verejnosť sa dostali hrozivé správy. Zákerná choroba udrela znova - Karel Gott má akútnu leukémiu!

Karel Gott sa po prevalení informácie o akútnej leukémii prvýkrát ozval. Toto je jeho infúzia. Zdroj: Facebook K.G.

1. októbra 2019 - Krátko pred polnocou maestro Karel Gott zomrel. Nech mu je zem ľahká!

Šokujúca správa z Česka: Zomrel legendárny Karel Gott (†80)!