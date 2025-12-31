Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Čínsky prezident ocenil technologický pokrok krajiny: Pripomenul úmysel ovládnuť Taiwan

Čínsky prezident Si Ťin-pching
Čínsky prezident Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/Suo Takekuma/Pool Photo via AP)
PEKING- Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu vyzdvihol technologický pokrok svojej krajiny v oblastiach, ako sú umelá inteligencia či polovodiče. Zároveň opäť zdôraznil, že Čína pripojí k svojmu územiu samosprávny Taiwan. Informuje o tom agentúra AP.

Vo svojom novoročnom prejave, ktorý v stredu večer vysielali štátne médiá, Si pochválil pokrok krajiny v kľúčových odvetviach vrátane vojenskej techniky a výskumu vesmíru. „Snažili sme sa podporiť vysokokvalitný rozvoj prostredníctvom inovácií,“ povedal prezident, pričom poďakoval čínskemu ľudu za to, že za posledných päť rokov prispieval k hospodárskemu rastu krajiny. Čína plánuje svoj hospodársky rozvoj v rámci päťročných období a už sa pripravuje na marcovú diskusiu o novom pláne.

Krajina sa rozhodla urýchliť dosiahnutie sebestačnosti v oblasti vedy a techniky, keďže Spojené štáty zavádzajú čoraz prísnejšie kontroly prístupu k polovodičom a iným technologickým produktom. Čínsky líder pochválil aj rastúci význam krajiny na svetovej scéne, pričom vymenoval politické udalosti a stretnutia na vysokej úrovni, ktoré krajina hostila v uplynulom roku.

Zopakoval zámer prebratia kontroly nad Taiwanom

Si Ťin-pching v prejave zopakoval aj zámer prebratia kontroly nad Taiwanom, ktorý považuje za súčasť územia svojej krajiny. „My Číňania na oboch stranách Taiwanského prielivu sme spojení krvou a príbuzenskými väzbami,“ povedal. „Zjednotenie našej vlasti, trend doby, je nezastaviteľné,“ vyhlásil podľa AP.

Čína tento týždeň uskutočnila dvojdňové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, počas ktorých odpálila rakety a nasadila lietadlá a vojnové lode v reakcii na to, že USA plánujú predať zbrane Taiwanu. Taiwanský prezident Laj Čching-te čínske cvičenia odsúdil, no zdôraznil, že Tchaj-pej bude konať zodpovedne a nebude eskalovať konflikt ani provokovať spory.

