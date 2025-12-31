Buenos Aires postihol masívny blackout: Domácnosti sú v posledný deň roku bez prúdu!

BUENOS AIRES - Buenos Aires a okolie postihol posledný deň tohto roka masívny výpadok elektrického prúdu. Problémy zasiahli zhruba jeden milión odberateľov, píše agentúra AFP aj miestne médiá. Distribútor elektrickej energie Edesur zdôvodnil výpadok nadmerným odberom elektriny, ktorý spôsobili vysoké nočné teploty.
Výpadok nastal v noci na dnes miestneho času. Skoro ráno bolo v Buenos Aires a okolí bez elektriny zhruba jeden milión odberateľov. Edesur obnovovala dodávky postupne a v súčasnosti je bez prúdu niekoľko tisíc domácností.
Výpadok spôsobili problémy na jednej z trafostaníc. Príčiny Edesur vidí vo "vysokom dopyte po elektrine kvôli vlne horúčav".
V Argentíne je v súčasnosti leto a vo dne na rade miest teploty vystúpili v utorok aj nad 40 stupňov Celzia. V noci sa teploty pohybovali okolo 30 stupňov. Horúčavy by v krajine mali pokračovať aj dnes. V siedmich provinciách vrátane Buenos Aires je vyhlásené varovanie pred vysokými teplotami.