Prekvapivý ROZCHOD v šoubiznise: Tajili to celý rok!

LOS ANGELES - Ich láska je už minulosťou! Hoci majú Mel Gibson (69) a Rosalind Ross (35) spolu 8-ročného syna, krízu vo svojom vzťahu nedokázali prekonať. Ako uviedli v spoločnom vyhlásení pre médiá, už zhruba pred rokom sa ako partneri rozišli.
„Hoci je smutné ukončiť túto kapitolu našich životov, sme požehnaní krásnym synom a budeme naďalej tými najlepšími možnými rodičmi,“ uviedli vo vyhlásení pre magazín PEOPLE Gibson a Ross.
Mel Gibson a Rosalind Ross sa prvýkrát stretli v roku 2014. Zoznámili ich spoloční priatelia a rýchlo si padli do oka. Tri roky na to sa im narodil synček, ktorému dali meno Lars. Slávny herec vtedy neskrýval svoje obrovské nadšenie.
Okrem syna má ešte ďalších osem detí. S prvou manželkou Robyn Moore má sedem detí: dcéru Hannah (45), dvojičky Christiana (43) a Edwarda (43), synov Willa (39), Louieho (36), Mila (35) a Thomasa (26). Bývalá partnerka Oksana Grigorieva mu porodila dcéru Luciu (16).
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%