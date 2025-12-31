Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli

USA - Americká lotéria Powerball hrala o jednu z najvyšších výhier v histórii. Analýza výsledkov žrebovaní za posledné desaťročie ukazuje, ktoré čísla sa objavovali najčastejšie, hoci šanca na hlavnú výhru zostáva stále extrémne nízka.
Najpopulárnejšie čísla Powerballu sú odhalené, jackpot stúpol na 1,5 miliardy dolárov (1,27 milióna eur). Po zdanení by si výherca odniesol približne 686,5 milióna dolárov. Milionárom by sa síce nestal, ale rozhodne by sa nemal na čo sťažovať. Výherný balík dosahoval pred stredajším večerným žrebovaním (17. decembra) sumu 1,25 miliardy dolárov (1,06 milióna eur), no jackpot sa nikomu nepodarilo získať. Dvaja výhercovia si odniesli po dva milióny dolárov (0,93 milióna eur) a ďalších sedem vyhralo po milióne, takže úplne naprázdno to neskončilo.
Na výhru je potrebné uhádnuť všetkých päť bielych čísel od jedna do 69 a červené číslo Powerball od jedna do 26. Posledný víťazný žreb uzrel svetlo sveta 6. septembra, keď si dvaja držitelia tiketov z Missouri a Texasu rozdelili hlavnú výhru 1,787 miliardy dolárov (0,76 miliardy eur). Ak žijete v niektorom zo 45 amerických štátov, kde sa lotéria hrá, a chcete šťastie, máme pre vás aj zlú správu: šance nie sú práve na vašej strane. Ako informuje portál Unilad, pravdepodobnosť uhádnutia všetkých šiestich čísel Powerballu je jedna ku 292 miliónom.
Väčšiu šancu máte, že vás zasiahne blesk
Väčšiu šancu máte, že vás počas života zasiahne blesk (jedna ku 20-tisíc, podľa Lightning Safety Council) alebo že vás zabije žralok (jedna ku štyrom miliónom, podľa Prírodovedného múzea). Poďme však na veselšiu nôtu, lebo ak znížite svoje očakávania, vaše šance vyzerajú lepšie. Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek ceny v Powerballe je jedna ku 24,9, pričom výhry sa pohybujú od štyroch (2,63 eur) po 50 tisíc dolárov (42 381,50 eur), vrátane hlavného jackpotu. A ako to dopadlo s údajmi, ktoré analyzovali výherné čísla Powerballu z Texaského lotériového úradu od 7. októbra 2015 do 17. decembra 2025?
REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov!
Ktoré čísla sa ťahali najčastejšie?
Podľa údajov je najčastejšie ťahaným bielym číslom 61, ktoré sa objavilo až 118-krát. Druhé miesto si delia čísla 23 a 21, ktoré boli vyžrebované po 113-krát. Tretie miesto si delia čísla 21 a 33, obidve s počtom 112 výskytov. Na štvrtom mieste je číslo 69, ktoré sa objavilo v 111 žrebovaniach. Čísla 28 a 64 obsadili piate miesto, keď sa objavili 109-krát.
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
A aké je najčastejšie ťahané číslo Powerball?
Uhádnutie červeného čísla Powerball môže znamenať rozdiel medzi výhrou milión dolárov a jackpotom. Najčastejšie ťahaným číslom Powerball je číslo 4, ktoré bolo vyžrebované celkovo 62-krát. Na druhom mieste je číslo 21, ktoré sa objavilo len o dva razy menej. Nasledujú čísla 14, 18 a 24, každé z nich bolo vyžrebované 58-krát.