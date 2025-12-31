Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

USA - Americká lotéria Powerball hrala o jednu z najvyšších výhier v histórii. Analýza výsledkov žrebovaní za posledné desaťročie ukazuje, ktoré čísla sa objavovali najčastejšie, hoci šanca na hlavnú výhru zostáva stále extrémne nízka.

Najpopulárnejšie čísla Powerballu sú odhalené, jackpot stúpol na 1,5 miliardy dolárov (1,27 milióna eur). Po zdanení by si výherca odniesol približne 686,5 milióna dolárov. Milionárom by sa síce nestal, ale rozhodne by sa nemal na čo sťažovať. Výherný balík dosahoval pred stredajším večerným žrebovaním (17. decembra) sumu 1,25 miliardy dolárov (1,06 milióna eur), no jackpot sa nikomu nepodarilo získať. Dvaja výhercovia si odniesli po dva milióny dolárov (0,93 milióna eur) a ďalších sedem vyhralo po milióne, takže úplne naprázdno to neskončilo.

Chcete vyhrať 1,5 miliardy?
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Na výhru je potrebné uhádnuť všetkých päť bielych čísel od jedna do 69 a červené číslo Powerball od jedna do 26. Posledný víťazný žreb uzrel svetlo sveta 6. septembra, keď si dvaja držitelia tiketov z Missouri a Texasu rozdelili hlavnú výhru 1,787 miliardy dolárov (0,76 miliardy eur). Ak žijete v niektorom zo 45 amerických štátov, kde sa lotéria hrá, a chcete šťastie, máme pre vás aj zlú správu: šance nie sú práve na vašej strane. Ako informuje portál Unilad, pravdepodobnosť uhádnutia všetkých šiestich čísel Powerballu je jedna ku 292 miliónom.

Väčšiu šancu máte, že vás zasiahne blesk

Väčšiu šancu máte, že vás počas života zasiahne blesk (jedna ku 20-tisíc, podľa Lightning Safety Council) alebo že vás zabije žralok (jedna ku štyrom miliónom, podľa Prírodovedného múzea). Poďme však na veselšiu nôtu, lebo ak znížite svoje očakávania, vaše šance vyzerajú lepšie. Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek ceny v Powerballe je jedna ku 24,9, pričom výhry sa pohybujú od štyroch (2,63 eur) po 50 tisíc dolárov (42 381,50 eur), vrátane hlavného jackpotu. A ako to dopadlo s údajmi, ktoré analyzovali výherné čísla Powerballu z Texaského lotériového úradu od 7. októbra 2015 do 17. decembra 2025?

REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov! Prečítajte si tiež

REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov!

Ktoré čísla sa ťahali najčastejšie?

Podľa údajov je najčastejšie ťahaným bielym číslom 61, ktoré sa objavilo až 118-krát. Druhé miesto si delia čísla 23 a 21, ktoré boli vyžrebované po 113-krát. Tretie miesto si delia čísla 21 a 33, obidve s počtom 112 výskytov. Na štvrtom mieste je číslo 69, ktoré sa objavilo v 111 žrebovaniach. Čísla 28 a 64 obsadili piate miesto, keď sa objavili 109-krát.

Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA! Prečítajte si tiež

Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!

A aké je najčastejšie ťahané číslo Powerball?

Uhádnutie červeného čísla Powerball môže znamenať rozdiel medzi výhrou milión dolárov a jackpotom. Najčastejšie ťahaným číslom Powerball je číslo 4, ktoré bolo vyžrebované celkovo 62-krát. Na druhom mieste je číslo 21, ktoré sa objavilo len o dva razy menej. Nasledujú čísla 14, 18 a 24, každé z nich bolo vyžrebované 58-krát.

Viac o téme: ŽrebovanieLotériaUSAPowerball
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový objav vedcov: Pod
Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy
Zaujímavosti
Zabudnite na moderné procedúry:
Zabudnite na moderné procedúry: Aj pred 500 rokmi túžili po večnej mladosti! TAKTO sa skrášľovali naši predkovia
Zaujímavosti
Annie Knight
Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
Historický rozpor: Kedy sa
Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Poslanec z KDH si po incidente s alkoholom za volantom sype popol na hlavu
Poslanec z KDH si po incidente s alkoholom za volantom sype popol na hlavu
Správy
Preteky sobov v Nórsku
Preteky sobov v Nórsku
Cestovanie
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Prominenti

Domáce správy

Pamätáte si TOP udalosti
Pamätáte si TOP udalosti roka 2025? Overte si svoje vedomosti v našom špeciálnom koncoročnom KVÍZE!
Domáce
Voľby, športové sviatky aj
Voľby, športové sviatky aj nebeské divadlo: Pozrite, čo všetko prinesie rok 2026
Domáce
návšteva prezidenta Chorvátskej republiky
Prezidentovi počas roka napísali tisíce občanov, riešili najmä rodinné vzťahy
Domáce
Nemocnica v Partizánskom prejde veľkou modernizáciou, pribudne nové oddelenie paliatívnej medicíny
Nemocnica v Partizánskom prejde veľkou modernizáciou, pribudne nové oddelenie paliatívnej medicíny
Partizánske

Zahraničné

Zimné stredisko radikálne obmedzuje
Zimné stredisko radikálne obmedzuje počet lyžiarov
dromedar.sk
Voľby, športové sviatky aj
Voľby, športové sviatky aj nebeské divadlo: Pozrite, čo všetko prinesie rok 2026
Domáce
Na novoročné oslavy budú
Na novoročné oslavy budú v českých uliciach dohliadať tisíce policajtov
Zahraničné
Abbás Arákčí
Arákčí bije na poplach! Vyzval na medzinárodné odsúdenie Trumpových hrozieb voči Iránu
Zahraničné

Prominenti

Mel Gibson a Rosalind
Prekvapivý ROZCHOD v šoubiznise: Tajili to celý rok!
Zahraniční prominenti
Títo prominenti sa v
A rozprávke je koniec: 8 párov, ktoré si v roku 2025 dali rozvodové zbohom!
Domáci prominenti
Isiah Whitlock Jr.
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrel obľúbený herec (†71)... Po krátkej chorobe!
Zahraniční prominenti
Tomáš Bezdeda
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete vyhrať 1,5 miliardy?
Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli
Zaujímavosti
Najzábavnejšia noc v uliciach:
Najzábavnejšia noc v uliciach: Slovenské mestá chystajú obrovské párty
dromedar.sk
Zabudnite na moderné procedúry:
Zabudnite na moderné procedúry: Aj pred 500 rokmi túžili po večnej mladosti! TAKTO sa skrášľovali naši predkovia
Zaujímavosti
Nový objav vedcov: Pod
Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Šport

Adam Gajan siahal na obrovskú senzáciu: Finále Spengler Cupu rozhodol až úplný záver
Adam Gajan siahal na obrovskú senzáciu: Finále Spengler Cupu rozhodol až úplný záver
Ostatné súťaže
Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Ostatné súťaže
VIDEO Lukašenko spadol ako vrece zemiakov: Bývalý hráč KHL ho v zápase nečakane zostrelil
VIDEO Lukašenko spadol ako vrece zemiakov: Bývalý hráč KHL ho v zápase nečakane zostrelil
Ostatné súťaže
Český šport zasiahla smutná správa: Zomrel športovec (†79), ktorému sa podaril fantastický úspech
Český šport zasiahla smutná správa: Zomrel športovec (†79), ktorému sa podaril fantastický úspech
Bojové športy

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
Motivácia a produktivita
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast

Technológie

AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Bezpečnosť
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Bezpečnosť
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Veda a výskum

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Partnerské vzťahy
Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pamätáte si TOP udalosti
Domáce
Pamätáte si TOP udalosti roka 2025? Overte si svoje vedomosti v našom špeciálnom koncoročnom KVÍZE!
Voľby, športové sviatky aj
Domáce
Voľby, športové sviatky aj nebeské divadlo: Pozrite, čo všetko prinesie rok 2026
Šmilňák z KDH deň
Domáce
Šmilňák z KDH deň po incidente: Trasľavý hlas, alkohol za volantom bol veľká chyba, čoskoro urobím TOTO!
Veľký ZVRAT v prípade
Zahraničné
Veľký ZVRAT v prípade útoku na Putinov dom: Rusi vyrukovali s novým videom!

Ďalšie zo Zoznamu