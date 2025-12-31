Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli

BRATISLAVA – Udalosti v roku 2025 často vyvolávali rôzne emócie, no internet opäť ukázal, že humor je jedným z najsilnejších ventilov. Sociálne siete zaplavili vtipy, meme a satirické reakcie, ktoré dokázali aj vážne témy premeniť na zdroj pobavenia. Pripomenuli sme si tie najvýraznejšie kúsky, ktoré v roku 2025 rezonovali najviac.
Kolaps katastra
Hneď v januári zažilo Slovensko digitálny návrat do stredoveku, keď masívny hackerský útok odstavil informačné systémy katastra. Kým úradníci mali zakázané zapínať počítače a realitní makléri si trhali vlasy, lebo nemohli vkladať zmluvy ani čerpať hypotéky, internet explodoval satirou.
Kotlár a kukurica
O jeden z najbizarnejších virálnych momentov roka sa postaral splnomocnenec vlády pre prešetrovanie pandémie Peter Kotlár, ktorý pri jednej z tlačových konferencií prirovnal zaočkovaných ľudí ku geneticky modifikovanej kukurici. Jeho výroky vyvolali lavínu satirických reakcií, meme a komentárov, v ktorých internetoví vtipkári nechali „kukuričnú tému“ explodovať do absurdných kontextov.
Machala a busta
Na sociálnych sieťach výrazne zarezonovala aj „bustová kauza“ z Levoče. V máji sa totiž začalo riešiť utajené odvezenie vzácnej busty pripisovanej Donatellovi (busta Cecílie Gonzagovej), pričom sa v správach objavili aj zábery, na ktorých bol pri prevoze prítomný Lukáš Machala a asistovala polícia. Práve motív „tajného presunu“ a sprievodu bezpečnostných zložiek okamžite spustil meme lavínu.
Vojenský výcvik s prezidentom
Internet si žil vlastným životom aj po tom, čo sa na verejnosť dostali zábery z vojenského výcviku, ktorého sa zúčastnil prezident Peter Pellegrini spolu s ďalšími verejnými činiteľmi. Fotografie v maskáčoch, prilbách a s výstrojom okamžite spustili vlnu vtipov, v ktorých si Slováci uťahovali z „bojovej pripravenosti“ politických lídrov.
Eurofondové haciendy
Do virálneho slovníka roka sa dostala aj téma tzv. eurofondových haciend. Po medializovaných prípadoch luxusných víl a penziónov postavených z európskych dotácií, ktoré mali pôvodne slúžiť na rozvoj vidieka či cestovného ruchu, sa sociálne siete zaplnili vtipmi, pričom kauza sa stala symbolom toho, ako sa eurofondy na Slovensku dokážu premeniť na súkromný luxus.
Ďalšie témy
Terčom posmechu sa stali aj ďalšie témy, ako konsolidácia, nové policajné polepy, nehoda šéfa SIS či rekonštrukcia vlády a mnoho ďalšieho.