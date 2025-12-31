Temná kronika 2025: TOP krimi prípady, ktoré rezonovali Slovenskom! TIETO udalosti nedali ľuďom spať

BRATISLAVA - Rok 2025 poznačili viaceré tragické udalosti s mnohými obeťami. Pri masakre na gymnáziu na Spiši prišli o život dve obete, pri nehode pri Heľpe zomrelo šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca a Slovenskom otriasli viaceré vlakové nešťastia. Okrem toho sa ostro sledovali súdne procesy s atentátnikom Jurajom Cintulom či niekdajším mafiánskym bossom Mikulášom Černákom.
Masaker na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Na svedomí to má študent Samuel z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval. Polícia ho obvinila z úkladnej vraždy, súd ho poslal do väzby. Ten však proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorej Najvyšší súd SR nevyhovel a väzbu pre obvineného študenta potvrdil.
Je známy MOTÍV, prečo Samuel zabíjal: Svedkovia detailne opísali okamihy HRÔZY... Plánoval ďalšie obete?
Po masakre vyplávali na povrch viaceré skutočnosti. Obvinený žiak sa pár dní pred útokom vyhrážal spolužiačkam cez SMS. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin, preto sa do veci zapojil Úradu inšpekčnej služby, ktorý obvinil policajta z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. "Obvodné oddelenie PZ neprijalo dostatočné preventívne opatrenia napriek tomu, že príslušníci obvodného oddelenia vedeli o tom, že ide o problémového študenta a boli informovaní aj od učiteľov, aj od žiakov, že tento študent vyvoláva strach na škole," povedal v januári minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Nové zistenia o masakre na Spiši! POCHYBENIA v postupoch: Žilinka ich označil za alarmujúce
Čelná zrážka rýchlikov v rožňavskom okrese, ďalšia nehoda pri Pezinku
V polovici októbra (13. 10.) došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Ako zázrakom si vlakové nešťastie nevyžiadalo staty na životoch.
MIMORIADNY ONLINE Čelná zrážka rýchlikov: VIDEO Oznámili DETAILY o zranených, polícia začala trestné stíhanie
O necelý mesiac neskôr (9. 11.) sa stalo ďalšie vlakové nešťastie. V úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica sa zrazili dva vlaky. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Zrážka si vyžiadala väčší počet zranených. Podľa niektorých informácií bol jej príčinou pravdepodobne prechod jedného z vlakov na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí.
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody
Odsúdenie antentátnika Cintulu, ktorý strieľal na Fica
Špecializovaný trestný súd odsúdil Juraja Cintulu 21. októbra pre spáchanie trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. K útoku na premiéra Roberta Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia. Cintula sa voči rozsudku odvolal.
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Tragédia pri Heľpe
Slovenskom v stredu otriasla mimoriadne tragická nehoda. Pri ťažkej dopravnej nehode dvoch áut na ceste I/66 pri Heľpe v okrese Brezno zomrelo šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Prežil len jeden sedemročný chlapec, ktorý bol prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Polícia začala v prípade trestné stíhanie. K osudnej zrážke došlo pri predbiehaní.
Zverejnili prvé INFO, čo predchádzalo TRAGÉDII pri Heľpe! Chlapec (7) prišiel o rodinu, podstúpil operácie
Znásilnená a zavraždená Slovenka na Filipínach
Slovenka pricestovala na ostrov 1. marca spolu s ďalším Slovákom, ale ubytovali sa v rôznych hoteloch. Jej egyptskému priateľovi odmietli vstup na Filipíny. Jej kamarát na ostrove povedal, že po skončení pobytu sa Slovenka nevrátila do hotela a nedalo sa jej dovolať. Slovák túto skutočnosť nahlásil na polícii a požiadal obyvateľov o pomoc pri pátraní. Jej zmiznutie nahlásila aj jej filipínska priateľka a ako odmenu za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu, ponúkala 50-tisíc filipínskych pesos (približne 800 eur).
Nové DETAILY v prípade znásilnenia a vraždy Slovenky na Filipínach: Michaelu zavraždili najhľadanejší ZLOČINCI!
Jej telo objavili o necelé dva týždne. Prvé správy informovali o bodnej rane do brucha. Z výsledkov pitvy však vyplynulo, že mladá Slovenka zomrela po tupom údere do hlavy. Výsledky pitvy tiež potvrdili, že bola znásilnená. V pitevnej správe sa písalo, že Michaela mala odreniny a hematóm na tvári; pomliaždeniny na bruchu, ľavej ruke a predlaktí; odreniny na pravej ruke a pravom kolene, a taktiež hematóm na ľavom stehne. Podozrivých v priebehu roka zadržali.
Tragický požiar vo Veľkom Šariši
Pri požiari jednoduchých stavieb vo Veľkom Šariši v okrese Prešov zomrelo 19. marca päť ľudí. Medzi obeťami bola jedna dospelá osoba a štyri deti. Z dôvodu bezpečnosti bolo po nešťastí evakuovaných 18 ľudí. V meste po tragédii vyhlásili mimoriadnu situáciu.
Mimoriadna tragédia na východe Slovenska! Pri požiari zomrelo päť ľudí, medzi obeťami sú aj malé deti
Zrážka autobusu s nákladiakom pri Drienovci
K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo 8. septembra ráno na rovnom úseku cesty I/16 pri obci Drienovec v okrese Košice - okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví.
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a vyše 30 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
Žena sa s dieťaťom postavila pred vlak
V marci sa odohrala tragédia aj v Malých Uherciach v okrese Partizánske. Vlak zrazil mladú mamičku aj s jej iba jeden a pol ročným synom. Podľa doterajších informácii ležali na trati. „Žena sa za bližšie nezistených okolností rozhodla pravdepodobne ukončiť svoj život a spolu so svojím 1,5-ročným dieťaťom prišla k železničnej trati. V tom čase tadiaľ prechádzal vlak, pričom rušňovodič spustil rýchlobrzdu, avšak zrážke už nedokázal zabrániť,“ pripomenuli policajti. Dvadsaťštyriročná žena podľa nich na mieste utrpela viaceré poranenia, následkom ktorých ju hospitalizovali v nemocnici, jej dieťa zraneniam po prevoze do nemocnice podľahlo. Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil 24-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy.
Obrovská TRAGÉDIA v Partizánskom: Vlak zrazil mamičku aj s malým synom! Mali ležať priamo na trati
Policajná naháňačka skončila tragédiou, nehoda pripravila o život manželský pár
Dve osoby prišli o život pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v júni (10. 6.) na ceste II/562 medzi obcami Cabaj-Čápor a Trnovec nad Váhom na rozhraní okresov Nitra a Šaľa. Vodič osobného vozidla Mercedes, unikajúci pred policajnou hliadkou, sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Citroen. V Citroene sedeli dve nevinné osoby, ktoré zrážku neprežili. Boli to manželia, rodičia dvoch detí, z ktorých sa po tragédii stali siroty.
Ľudmila a Andrej zomreli po zrážke pri Nitre: Keď to policajt oznamoval deťom, PLAKAL aj on! Srdcervúce odkazy do neba
Sledovaný proces s Černákom
Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák sa mohol po 25 rokoch dostať opäť na slobotu. Súd však nakoniec rozhodol, že zostáva aj naďalej vo väzení. Odsúdený je pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Súd dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.