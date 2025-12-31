NAJHORŠIA vianočná služba! Mama zaplatila Grincha, aby pobavil deti: Namiesto vankúšovej bitky ZDEVASTOVAL dom

LONDÝN - Britka, ktorá zaplatila nemalé peniaze za Grincha, uviedla, že jeho návšteva sa zmenila na nočnú moru. Namiesto nevinnej zábavy mala v dome porozhadzované jedlo, zničené vianočné ozdoby a neporiadok. Jej príspevok, v ktorom opisuje svoje útrapy z nepríjemného hosťa, sa rýchlo stal virálny a rozdelil verejnosť.
Laura Magillová na sociálnej sieti opísala návštevu Grincha, ktorého pozvala do bytu, aby pobavil jej deti. So službou, za ktorú zaplatila 85 libier (97 eur), však nebola vôbec spokojná. Mnohých ľudí jej svedectvo šokovalo, zatiaľ čo iní priznali, že im to prišlo nesmierne vtipné.
Na Facebooku napísala: „Reklama sľubovala, že Grinch príde, rozhádže deťom postele, bude sa biť vankúšmi, obtočí toaletný papier okolo vianočného stromčeka a na konci sa spravia fotky. Realita? Každý jeden kúsok jedla zo sviatočného stola, drahé cupcakes pohádzané všade, rozbité ozdoby na stromčeku! Saponát Fairy Liquid vylial na kuchynskú podlahu, rozbil vajíčka, celú fľašu džúsu vylial na podlahu a na MÔJHO SYNA! Vôbec NEODPORÚČAM, písala som e-mail a sťažovala sa, ale neprišla žiadna odpoveď. Grinch určite prišiel a ukradol Vianoce. Nikdy v živote som nebola taká znechutená!“
Pri The Mirror doplnila, že napriek tomu, že k incidentu došlo ešte v roku 2020 a ona kontaktovala firmu, kde si službu objednala, dodnes nedostala žiadnu odpoveď. Jeden používateľ sociálnych sietí urobil snímku obrazovky jej sťažnosti a zverejnil ju na Twitteri, kde si rýchlo získala obrovskú pozornosť. Jeden z komentujúcich napísal: „Potrebujem vedieť, aký dospelý chlap prišiel a ZDEVASTOVAL tento dom, umieram od smiechu.“ Iný si rypol: „Dovolil by som si tvrdiť, že Grinch bol v skutočnosti mimoriadne profesionálny a svoju prácu odviedol dokonale.“ Tretí priznal: „Ležím v posteli a úprimne pri tom plačem od smiechu, videl som to prvýkrát asi pred dvoma hodinami a zakaždým, keď sa k tomu vrátim, je to ešte lepšie. Som úplne hysterický.“