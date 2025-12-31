Príbeh ako zo zlého sna: Rodina havarovala, nekonečné chvíle v treskúcej zime a záchrana až po 7 hodinách!

OLOMOUC - Niekoľko hodín čakala na záchranu štvorčlenná rodina vrátane dvoch detí, ktorá havarovala v osobnom aute na D35 pri Olomouci. Auto z diaľnice zišlo zo zrázu k pilieru mosta, svedkovia nehodu nahlásili zrejme až takmer po siedmich hodinách od udalosti. Z cesty totiž vozidlo nebolo vidieť, cestujúci zostali vo vozidle zakliesnení, vyslobodiť ich museli až hasiči.
Všetci členovia rodiny skončili v nemocnici. Havária sa stala v utorok skoro ráno, o jej okolnostiach informovali policajti dnes.
Policajti sa o náleze havarovaného auta Škoda Kodiaq so štvorčlennou posádkou dozvedeli o 07: 30. Nehoda sa stala blízko 277. kilometra diaľnice D35 pri Olomouci. "Štyridsaťtriročný vodič v presne nezistenom čase, pravdepodobne po jednej hodine v noci, išiel po diaľnici v smere od Ostravy na Olomouc. Z doposiaľ nezistených príčin vyšiel vpravo mimo komunikáciu, prešiel cestnou priekopou zhruba 200 metrov, následne prerazil pletivové oplotenie a narazil do betónového svahového bloku, ktorý posunul," povedal dnes ČTK policajný hovorca Libor Hejtman.
archívne video
Vozidlo zostalo po nehode stáť zakliesnené v zraze. Všetci štyria cestujúci zostali po náraze vo vozidle zakliesnení. "Za využitia hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a chrbtovej dosky sme všetky zranené osoby vyslobodili a odovzdali do starostlivosti zdravotníckej záchrannej služby," povedal ČTK hovorca hasičov Peter Behal.
Okrem vodiča vo vozidle cestovala aj štyridsaťsedemročná žena a dve deti. "Všetci boli prevezení do zdravotníckych zariadení. Muž, žena a staršie dieťa do Fakultnej nemocnice Olomouc a mladšie dieťa do nemocnice v Ostrave," doplnil policajný hovorca. Policajti odhadli celkovú materiálnu škodu na 860.000 korún, okolnosti nehody sa vyšetrujú.