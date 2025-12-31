Kráľovnú Camillu NAPADLI: Ubránila sa... Útočníka udrela do ROZKROKU!

LONDÝN - Britská kráľovná Camilla dnes v relácii na stanici BBC verejne priznala, že bola ako tínedžerka napadnutá vo vlaku, keď bola na ceste na londýnsku stanicu Paddington. Britská kráľovná počas dnešnej diskusie o násilí na ženách opísala, ako odrazila mužov útok a ako ju celá situácia rozrušila.
"Pamätám si, ako ma to rozzúrilo, a tá spomienka ma prenasledovala mnoho rokov. Čítala som si knihu, keď ma ten chlapec alebo muž napadol," uviedla Camilla. "Bránila som sa," dodala. Keď vystúpila z vlaku, jej mama sa jej spýtala, prečo má rozcuchané vlasy a prečo jej chýba gombík na kabáte, spomínala dnes 78-ročná Camilla, ktorá už dlhé roky podporuje charitatívne organizácie a iniciatívy zasadzujúce sa o prevenciu sexuálneho či domáceho násilia a pomáhajú obetiam a preživším. Útočníka podľa svojich slov nepoznala.
O napadnutí mladučkej Camilly je zmienka v knihe o kráľovskej rodine, ktorú v septembri vydal bývalý kráľovský korešpondent denníka The Times Valentine Low. Podľa Lowa bolo vtedy Camille 16 alebo 17 rokov a mužov útok odrazila tak, že si vyzula topánku a zasiahla ho tou topánkou do genitálií. Po príchode na stanicu incident nahlásila a muž bol zatknutý. Camilla tieto podrobnosti v dnešnom rozhovore ale nepotvrdila, upozorňuje Reuters.
Kráľovná Camilla je druhou manželkou kráľa Karola III., ktorý nastúpil na trón v roku 2022.