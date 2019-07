Šokujúce slová majstra Gotta: Keby som ochorel skôr, už som mŕtvy!

Karel Gott má tuhý korienok. V nedeľu oslávi okrúhle jubileum - osemdesiat rokov, a hoci bolo jeho zdravie mnohokrát na vážkach, stále teší publikum svojím zamatovým hlasom. Nemuselo to tak však už byť. Božský Kája poskytol nedávno rozhovor nemeckému magazínu Stern, kde prekvapil svojou otvorenosťou v otázke ochorenia z roku 2015.

Keby Karel Gott ochorel na rakovinu skôr, už by ho nemuseli zachrániť. Zdroj: Instagram K.G.

Vtedy mu totiž lekári diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Ako sa hovorí, mal šťastie v nešťastí, že ho ochorenie postihlo práve v tom čase. Keby sa tak udialo skôr, Karel Gott by už zrejme nebol medzi živými. „Lekári povedali: „Bol by si pred 15 rokmi mŕtvy." Takže som tu len preto, že dnes technológia a chémia a skúsenosti lekárov - aj medzinárodne - umožnili moje neuveriteľné prežitie,” vyjadril sa zlatý slávik pre nemecký Stern.

Pred štyrmi rokmi to so spevákom nevyzeralo práve ružovo, no ako sám povedal, vďaka chémii a technológiám je dnes ešte stále tu, teší sa z dcér a stále spieva. Hoci ho pravidelne trápia zápaly dýchacích ciest, má oslabenú imunitu a postupne sa mu zhoršuje aj sluch, na jeho hlase, ktorý je pohladením pre uši, to nezmenilo nič.