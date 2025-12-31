Alarmujúci prípad zo Sniny: Hrôza v domove seniorov, takmer prišlo k SMRTI, do všetkého sa už obula polícia!

SNINA - V Snine sa v predposledný deň roka odohrala udalosť, ktorá vyvolala vlnu znepokojenia a otázok o kvalite starostlivosti v miestnom zariadení pre seniorov. Prípad, na ktorý upozornila verejnosť, už začala preverovať aj štátna polícia.
Podľa informácií zverejnených portálom SNINA Online, v pondelok večer (30. decembra) došlo pred zariadením pre seniorov k potenciálne tragickej situácii. Okoloidúca žena si všimla staršieho muža, ktorý ležal bezvládne na zemi. Podľa všetkého išlo o klienta zariadenia, ktorý vypadol z invalidného vozíka.
Vďaka duchaprítomnosti svedkyne, ktorá okamžite zalarmovala personál, sa situácia neskončila nešťastím. Príspevok na sociálnych sieťach však otvoril dôležitú diskusiu o tom, ako je možné, že sa senior ocitol v takejto situácii bez dozoru.
Hoci incident nebol pôvodne nahlásený priamo na linku 158, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove potvrdilo, že sa ním už intenzívne zaoberá. „Obvodné oddelenie PZ v Snine v súvislosti s touto udalosťou neeviduje žiadne oznámenie ani podnet. Na základe medializovaných informácií sa však Policajný zbor okolnosťami udalosti bezodkladne zaoberá,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku. Vyšetrovanie má ukázať, čo sa v skutočnosti stalo a či boli zo strany zariadenia dodržané všetky postupy.
Autori statusu na sociálnej sieti pripomínajú, že seniori v podobných zariadeniach patria k najzraniteľnejším skupinám. Podľa ich slov ide o rodičov a starých rodičov obyvateľov mesta, ktorí si zaslúžia bezpečie, dôstojnosť a istotu primeranej starostlivosti.