Žilinka krátko pred novým rokom odhalil svoju nežnú stránku: Výzva verejnosti, na TOTO myslite!

BRATISLAVA - U generálneho prokurátora sme si už v prípade jeho konta na sociálnej sieti zvykli na množstvo vecí. Verejnosť ho videla pri výzvach vláde, no aj v cyklistickej helme na cestách. Teraz však pred príchodom roka 2026 odhalil svoju nežnú stránku.
Všetko totiž svedčí o tom, že jeho osobnosť je v rozhodujúcich okamihoch jasne naklonená smerom k teplu živých tvorov. Tí majú počas konca roka často sťažené podmienky a ich stres by sa dal doslova krájať.
Vybuchujúce petardy, krik, všade rozlievaný alkohol a nezabudnime na ohňostroje s maximálnym hlukom a následným smogom. To všetko je pre zvieratá krutá realita, hlavne v čase posledného dňa roka.
Myslite na nás, odkázal Žilinka cez obrázok
Žilinka zrejme aj preto zdieľal dojímavý obrázok dvoch psíkov, kde dopísal: "Prosím, myslíte aj na nás! Petárd sa bojíme!" uvádza sa v obrázku.
To je pravdepodobne aj moment, kedy by sa väčšina verejnosti mohla zamyslieť nad svojou krátkodobou radosťou, ktorá stojí aj množstvo peňazí. Nákup pyrotechniky totiž patrí k častým koncoročným a veľkým finančným výdavkom niektorých ľudí. Zvieratá však vôbec neoceňujú tieto koncoročné oslavy a ich alternatívny priebeh vo väčšej tichosti a skromnosti ocenia určite viac. Koniec koncov - technicky ide len o prostý koniec jedného dňa a začiatok toho druhého.