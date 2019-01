Šok: Vajdová sa tajne vydala... Za milenca z odvykačky!

Svoju lásku stretla v Česku, kde sa liečila zo závislosti na alkohole. V tom čase bol kamionista Martin ešte ženatý, no kvôli herečke opustil rodnú hrudu a podal žiadosť o rozvod. Čerstvo zamilovaná dvojica sa totiž chcela vziať, čo sa podľa informácií Nového času už malo udiať.

Z herečky, ktorá mala problémy s alkoholom je vydatá pani. Zdroj: TV MARKÍZA

Z Vajdovej je tak už vydatá pani. „Petra a Martin sa zobrali,“ prezradil zdroj z ich okolia. „Vzali sa v polovici decembra a všetko bolo prísne strážené. Svadba sa konala neďaleko Bratislavy a dohadovali ju jej otec a sestra,“ dodal.

Svadobnej zábavy sa malo zúčastniť približne 30 ľudí, pričom väčšina z nich sa kvôli minulosti mladomanželov zriekla alkoholu. Dôvodom, prečo sa tak so svadbou ponáhľali, by malo byť aj to, že herečka je tehotná. K tejto téme sa však odmieta vyjadriť a na naše otázky neodpovedala.