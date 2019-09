Petra Vajdová prvýkrát otvorene o bábätku a manželovi: Nie som na to zvyknutá!

Život sa jej zmenil rýchlosťou blesku. Petra Vajdová minulý rok podstúpila protialkoholickú liečbu, ktorú síce nedokončila, no priniesla jej niečo nečakané. Spoznala tam svojho partnera Martina a zrazu sa všetko obrátilo naruby. O pol roka z nej bola vydatá žena a onedlho na to už aj matka. „Ja si ešte na všetko zvykám, pretože to bolo všetko v priebehu roka. Ja ešte vôbec neviem, aké je to byť matkou a manželkou poriadne, pretože je to iba rok,“ povedala Petra otvorene pre portál markiza.sk

Rodinný život si všetci traja užívajú, no herečka priznala, že synček jej dá občas zabrať. „Je ešte taký, že sa učíme spinkať, viac plačeme, tým, že je chlapec, má problémy s bruškom, to asi každá mama, ktorá má chlapca, vie, čo to obnáša. Je naviazaný na maminu a je to najväčší poklad pre celú rodinu, nielen pre manžela,“ opísala Petra s tým, že Martinko je vytúžené dieťa.

Petra Vajdová prvýkrát prehovorila o svojom súkromí a rodinnom živote. Zdroj: TV MARKÍZA

O rodinný poklad sa všetci starajú a práve preto nemá Petra problém odskočiť si do práce. „Nerobím to pre peniaze. Samozrejme, je príjemné si privyrobiť, ale my sa uživíme. Môj manžel ma uživí. Pre mňa je tá práca ale taká psychohygiena, som taká naplnenejšia aj doma, viem, že zvládam aj pracovať a cítim sa taká plnohodnotnejšia,“ vysvetlila Petra na záver pre Markízu.