Veľký návrat Vajdovej: Po excesoch s alkoholom a materskej veľká úloha vo filme!

Petrine problémy sa začali ešte v roku 2017, keď ju zastavila policajná hliadka. Muži zákona jej za volantom namerali až 2,4 promile alkoholu v krvi. Neskôr si v divadle zavarila tým, že náhle zrušila účinkovanie v divadelnej hre len pár dní predtým, ako sa na javisko mala postaviť. Mohlo za to zranenie, ktoré si spôsobila počas tréningov v tanečnej šou Let's dance. I keď divadelné predstavenie zrušila, v šou napriek natrhnutému svalovému úponu pokračovala, čím si pohnevala nielen sklamaných návštevníkov, ale aj samotné divadlo. Petra sa následne z mediálneho výslnia vytratila.

Vajdovej prúser: Odstúpi z Let’s Dance?!

Na jar 2018 sa objavili informácie, že herečka by sa mala liečiť zo závislosti od alkoholu. Už po pár týždňoch však zariadenie v Pezinku opustila. Dôvodom mal byť románik s jedným z pacientov. Liečenie tak musela ukončiť, no zdá sa, že práve tu sa jej smola konečne prelomila. Z romániku sa vykľula láska. Petra otehotnela a krátko nato si s partnerom Martinom povedali spoločné áno. V júni minulého roka privítali šťastní rodičia svojho prvého synčeka Martinka, ktorý sa pre slovenskú krásku stal prioritou.

Petra Vajdová na protialkoholickom liečení našla lásku. S Martinom sa po niekoľkých mesiacoch zosobášili. Zdroj: Facebook M.H.

Až koncom decembra sa Vajdová opäť objavila na divadelných doskách. V hre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch prebrala svoju pôvodnú úlohu po zosnulej Monike Potokárovej (†27). A zdá sa, že to bol len začiatok. S Petrou totiž počíta známy filmový režisér Peter Núñez. Ako pre Topky prezradil, chystá v poradí už tretí film na motívy knihy Evity Twardzík Urbaníkovej a do jednej z úloh plánuje obsadiť práve Vajdovú. Prípravné práce sú už v plnom prúde. Natáčať by sa malo začať ešte tento rok, a to až v Rumunsku.

Petra Vajdová v divadle nahradila zosnulú Moniku Potokárovú a čoskoro zahviezdi aj v novej Evitovke. Zdroj: SND/Ctibor Bachratý

I keď ide o komédiu, úloha, ktorú herečka stvárni, nebude príliš šťastná. Uvidíme teda, ako sa herečka s novou postavou popasuje.