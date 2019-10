Vajdovej muž opäť v liehu: Havária v pracovnom čase... Nafúkal 1,75 promile!

ŠAMORÍN - Jej šťastie dlho netrvalo. Po tom, čo Petra Vajdová (34) našla lásku po boku kamionistu Martina Hrnčiříka (44), ktorého spoznala v liečebni, sa stihla vydať aj mu porodiť dieťa. Pomaly, ale isto sa chcela vrátiť aj späť k herectvu a vyzeralo to, že osud jej praje, no opak je pravdou. Jej manžel mal totiž haváriu a za všetkým je alkohol.

Herečka Petra Vajdová prežila v minulosti poriadne turbulentné obdobie a už to vyzeralo, že sa jej život obrátil na dobré, keď našla šťastie a lásku po boku Martina. Spoznali sa v liečebni, kde sa obaja zbavovali svojich nerestí. Martin sa liečil zo závislosti od alkoholu, no zdá sa, že opäť padol do jeho osídiel.

Podľa informácií denníka Nový Čas mal totiž Vajdovej manžel, vyliečený alkoholik, nehodu na kamióne. Dokonca nafúkal 1,75 promile alkoholu, čo rozhodne nie je zanedbateľné. Pre predstavu, toľko promile v krvi má približne 80-kilový muž po vypití 5 veľkých dvanásťstupňových pív.

Mali prežívať šťastie, no opäť sa to na nich rúca. Zdroj: Facebook M.H.

„Vyšetrovateľ OR PZ v Dunajskej Strede začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajti namerali mužovi v dychu vyše 1 promile alkoholu. V súčasnosti vykonáva vyšetrovateľ potrebné procesné úkony, aby mohol spis čo najskôr postúpiť súdu na rozhodnutie o vine a treste,” prezradila už spomínanému denníku hovorkyňa KR PZ v Trnave Mária Linkešová.

Martin Hrnčiřík na kamióne v pracovnej dobe nabúral do dvoch áut. Namerali mu 1,75 promile alkoholu v krvi. Zdroj: Facebook M.H.

Rodák z Čiech údajne nacúval do dvoch zaparkovaných áut v priemyselnom areáli STK v Šamoríne. Za alkohol za volantom mu teraz hrozí väzenia v rozmedzí od 2 do 5 rokov. Konečné rozhodnutie je na súde. Martinovi zrejme liečenie nepomohlo až tak, ako si všetci mysleli a opäť sa uchýlil k poháriku. Ostáva len dúfať, že Petra ostane silná a nepodľahne aj ona. Koniec koncov, musí tu byť pre ich synčeka.