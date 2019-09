Koniec mlčania: Vajdová prehovorila o alkoholizme, liečení aj sebadeštrukcii... Nevidela som dôvod žiť!

Petra priznala, že už dlhšie mala problémy kvôli náročnému pracovnému tempu. Aktívne sa venovala divadlu, stvárňovala množstvo hlavných úloh a na osobný život jej tak zostalo minimum priestoru, čo sa výrazne odrazilo aj na jej psychike. Toto všetko povedala v rozhovore pre Denník N, kde zároveň uviedla aj to, že na pohode jej nepridal ani rozchod s režisérom Degim de Brea, ktorým v podstate všetko vyvrcholilo. „Totálna sebadeštrukcia a pocit, že neunesiem svoju bolesť,” odpovedala na otázku, čo predchádzalo incidentu s alkoholom za volantom.

„Ten rozchod, ako a prečo prebehol, bol pre mňa takou fackou, že mi bolesť z nej neumožnila správať sa racionálne. Nevládala som ísť ďalej a nič nemalo pre mňa zmysel. Mala som veľa práce, prázdno v srdci a žiadnu vôľu bojovať. Bola som vo veku, keď sa očakáva, že si človek založí rodinu. A ja som si ju chcela založiť, mať dieťa, muža, rodinný život, ale cítila som sa len ako stroj, ktorý musí fungovať, lebo má povinnosť fungovať kvôli iným. Ale ja som nevidela dôvod žiť,” povedala Petra otvorene pre spomínaný denník.

Petra Vajdová prehovorila o najťažšom období vo svojom živote. Zdroj: TV MARKÍZA

Pracovne už cítila vyhorenie a hoci veľmi potrebovala voľno a vypnúť, nemohla. Pre zodpovednosť, ktorú cítila k svojej profesii, fanúšikom či kolegom. No a po tom, čo ju chytili policajti, to bolo s herečkou čoraz horšie. Pohárikov sa nevzdala, práve naopak. Alkoholu začala holdovať viac.„Prišlo obdobie, keď mi pomáhal prežiť, keď som sa cítila sama. Keď som chcela vypnúť hlavu. Keď som si nevedela inak pomôcť. A tak som si ubližovala,” priznala a zároveň dodala, že hoci vedela, že si tým škodí, prestalo jej na tom záležať.

Všetko vyvrcholilo v osudný deň. „Keď som v ten nevydarený deň, plný zlých správ a totálnej rezignácie, siahla po alkohole, bolo mi tak ťažko, že mi bolo jedno, čo so mnou bude. Chcela som zadnou ulicou pomaly prejsť autom domov a zmiznúť zo sveta,” dodala herečka. Výsledok jej počínania už všetci poznajú. Napokon ju to dohnalo až do liečebne. Trojmesačný pobyt u českých susedov jej však naozaj zmenil život, a to aj napriek tomu, že liečbu nedokončila.

K problémom s alkoholom herečku dohnalo neúnosné pracovné tempo a rozchod s priateľom. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Začala sa dostávať do normálu. „Režim bežných ľudí, teda nehercov, ako je pravidelná strava, večer chodiť spávať vtedy, keď som vlastne ešte ani nebola z divadla alebo nakrúcania doma, prechádzky, skrátka pravidelný režim a terapie. To ma postupne dávalo do reálneho života, nehovoriac o tom, že som sa stretla s ľuďmi s oveľa ťažším osudom, horšími skúsenosťami a trápením,” vyjadrila sa Petra a dodala aj to, že tam spoznala dnes už svojho manžela.

Aj vďaka Martinovi a ich spoločnému synčekovi sa dnes zo všetkých síl snaží viesť usporiadaný život a s ťažkým obdobím sa zmieriť. Ospravedlnila sa síce, komu mohla, no ako hovorí, dôležité je najmä to, aby sa jej podarilo odpustiť aj samej sebe. Vďaka rodine načerpala nové sily, dostala ďalšiu ponuku z Markízy a priznala, že sa veľmi túži aj vrátiť do divadla. Samozrejme, až keď jej to dovolia materské povinnosti.