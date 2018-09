Módne (s)hity z markizáckej párty: Dokonalý Kobielsky, šik Hilmerová a... TOTO je piate cez deviate!

Kristína Turjanová, herečka

Jednoduchý, ale príjemný stajling. V princípe nie je čo vytknúť. Čierna je dominantná. Všetko ostatné vkusne doladené. Samozrejme, ostatné je vec osobného vkusu.

Zdroj: Jan Zemiar

Karina Quayumová, herečka

Tu mi to príde piate cez deviate. Ten opasok netuším, akú má funkciu. Farebne od veci a tiež neviem, načo tam je. Topánky sú úplne mimo. Treba si najskôr uvedomiť, čo vlastne chcem svojím outfitom komunikovať.

Zdroj: Jan Zemiar

Vladimír Kobielsky, herec

Dokonalé. Ukážka, ako to má vyzerať do spoločnosti i bez definitívneho dress codu. Džentlmen, ako sa patrí! Oblečením preukazujeme tiež úctu k hostiteľovi.

Zdroj: Jan Zemiar

Filip Tůma, herec

Celkom fajn. Na bielo-modrú kombináciu sa bude vždy dobre pozerať. Nohavice trochu pridlhé. Chcelo by to pohrať sa trochu s detailmi a bolo by veľmi dobré.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Hilmerová, herečka

Asymetria jej veľmi pristane. Skvelý výber farby. Šmrncovné, módne a šik. Možno by som povenovala viac času výberu kabelky. Nie som si istá, že toto je tá naj voľba. Skvele doladené účesom a mejkapom.

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Judínyová, moderátorka

Biela košeľa a rifle sú nesmrteľná kombinácia. Nemusí ísť o klasiku na gombíky. Môže to vyzerať aj takto. Výborné. Výnimočnosť tomu dávajú práve sandále s kožušinkou, ktorá je aktuálny trend paradoxne aj v lete. Výborne doladený mejkap a účes. Jednoduchosť Erike veľmi pristane.

Zdroj: Jan Zemiar

Klaudia Kristiníková, moderátorka

Príjemne elegantné. Ženské a zladené s osobnosťou a tiež príležitosťou. Nemám čo dodať, len chváliť.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Kraváriková, herečka

Opäť ďalší veľmi vydarený stajling. Zaujímavá farebná kombinácia. Dáme to pristane. Trochu by som si ale dala viac záležať na účese.

Zdroj: Jan Zemiar

Ivana Regešová, speváčka

Zaujímavé šaty. Farba tiež stojí za povšimnutie. Celkovo to pôsobí vkusne a elegantne, aj keď vždy je čo vylepšovať.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Evelyn Kramerová, moderátorka

Stavila tiež na klasiku. Denim, biely top a koženka sú z kombinácií, ktoré snáď z módy nevymiznú. Účes aj mejkap so všetkým ladia. Opäť podotknem, či sa to páči, je vec osobného vkusu. Technicky je to veľmi fajn.

Zdroj: Jan Zemiar

Lenka Vavrinčíková, moderátorka

Červená jej pristane. Červeno-čierna kombinácia je ale dosť prvý plán. Možno by som siahla skôr po šedej kombinácii. Bolo by to jemnejšie a viac šik. Skvelý mejkap a účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Miro Šmajda, spevák

Do spoločnosti by som si asi odpustila tie deravé nohavice, alebo lepšie povedané tak deravé. Napriek tomu, že dress code bol casual, predsa sa očakáva viac spoločenského akcentu na večer a určité voľnočasové prvky by tam nemali čo robiť.

Zdroj: Jan Zemiar

Marek Fašiang, herec

Výborné. Ležérne a zároveň to má spoločenský punc. Ďalší príklad, ako by mal vyzerať dobrý stajling na tento typ eventu. Akýkoľvek komentár mi príde zbytočný.

Zdroj: Jan Zemiar

Dárius Koči, herec

Takto chodí asi bežne. Mohol si dať viac záležať, čo si oblečie na večer. Ako som už viackrát spomenula, výberom oblečenia prejavujeme úctu k hostiteľovi a hosťom.