Módne (s)hity z markizáckej párty: Nemožný Rasťo Sokol, džentlmen Nikodým a... TOTO je najlepší stajling večera!

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa konala párty pri príležitosti predstavenia jesennej programovej štruktúry televízie Markíza. Tej sa zúčastnilo veľké množstvo známych tvárí. A ako sa do spoločnosti vyparádili? Na to si posvietila módna stajlistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Lucia Mokráňová, bývalá účastníčka reality šou Farma

Štýlové a sexi. Trendová zdobená ľadvinka len podčiarkuje atraktivitu. Čierna je istota a vyzerá to veľmi fajn.

Zdroj: Jan Zemiar

Oliver Oswald, herec

Musím pochváliť. Elegantné, ale zároveň veľmi „fashion“. Ukážka, že keď to ladí s príležitosťou a osobnosťou, je to dokonalé.

Zdroj: Jan Zemiar

Kveta Horváthová, moderátorka

Elegantná dáma. V princípe stavila na klasiku. Vkusné, decentné a ženské. Jednoduchosť jej pristane.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Zelinová, moderátorka

Ona je ako univerzálny vojak. Pristane jej hádam všetko. Štýlové, trendové, ale tiež pohodlné. Prispôsobené eventu, kde mala aj pracovnú náplň. Zladené s osobnosťou, s náladou a tiež príležitosťou.

Zdroj: Jan Zemiar

Pepe Majeský, režisér

Ako sa hovorí, čiernou sa nič nepokazí. Celkom fajn voľba na tento typ eventu. A ako hovorím, ladí to s osobnosťou.

Zdroj: Jan Zemiar

Peter Marcin, herec

Mohlo by to byť výborné. Toto je trochu rozhádzané. Sako a košeľa príjemne formálne na neformálnu akciu. Rifle by som vymenila za chino nohavice. Napríklad béžové. Detaily vedia urobiť veľa.

Zdroj: Jan Zemiar

Dáša Mamba Šarközyová s partnerom Tonym Poruchom, speváčka

Možno až príliš obyčajné. Chápem Mambu, že je teraz skôr na prvom mieste pohodlie. Ale predsa, do spoločnosti by som očakávala trošku výnimočnosti. Toto mi príde príliš „plážový look“.

Partner sa zladil. Košeľa s vyhrnutými rukávmi by urobila veľa. Tričko a rifľové kraťasy sú také bežné.

Zdroj: Jan Zemiar

Rasťo Sokol, moderátor

Tie rifle sú nemožné. Ak už, siahla by som po inom strihu a rozhodne farbe. Príjemná bledomodrá by urobila veľa. Štýlové plátenky by boli tiež lepšia alternatíva.

Zdroj: Jan Zemiar

Martin Nikodým, moderátor

Povedala by som to takto – džentlmen, ktorý vie, kedy čo sa na seba. Neformálna elegancia podľa typu spoločenského eventu. Príjemná farebná kombinácia. Opasok by mal ale ladiť s farbou topánok.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Haasová s manželom Martinom Kostkom, herečka

Romantika na rockerský spôsob. Trochu mi chýba súlad. V prvom rade by som vymenila topánky. Napríklad za štýlové kozačky. V druhom rade tu chýba partnerské zladenie. To je tiež celkom dôležité, keď sa ide spoločne do spoločnosti. Každý samostatne by aj mohol byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Slačková, redaktorka

V jednoduchosti je krása. Jednoduché šaty s vkusným rozparkom, decentné a zároveň sexi. Čierno-biela kombinácia je klasika. Experimentovanie sa nemusí vždy oplatiť. Skôr by som ale siahla po bielej kabelke. Získalo by to rafinovanosť.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Jeden z najlepších outfitov večera. Mužské prvky v ženskej móde budú vždy šik. Príjemne farebne vyvážené. Skvelý účes aj mejkap.

Zdroj: Jan Zemiar

Jasmina Alagič, moderátorka

Sexi, ženské a zároveň estetické. Usporiadaný stajling. Dáma, ktorej veľa netreba. Bola by to škoda, keby sa to prehnalo. Zladené od hlavy po päty!

Zdroj: Jan Zemiar

Martin Bagar, hospodár z reality šou Farma

Aj keď má dôležitú úlohu na Farme, určité prvky by som nechala zavesené na „klinci“. Ak klobúk, tak iný typ – viac spoločenský. Crossbody taška nie je potrebná. Potom by to aj mohlo byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Richterová, herečka

Parádny výber šiat. Výborná farba, skvelý strih. Trochu na dobrú vílu. Telové lodičky krásne ladia s farbou pokožky. Kabelka je ale od veci. Buď by som ostala pri farbe šiat, alebo siahla skôr po bielej napríklad. Účes aj mejkap skvele zladené.