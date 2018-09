Speváčka Ivana Regešová z markizáckej Tváre je ONLINE, pýtajte sa!

BRATISLAVA - Začiatkom septembra odštartovala štvrtá séria obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Na obrazovkách Markízy vystupuje nová osmička známych tvárí, ktoré sa sa každú nedeľu prezliekajú do kože svetových hudobných hviezd. A my vám prinášame možnosť porozprávať sa so súťažiacimi v online rozhovore. Dnes sa môžete pýtať speváčky Ivany Regešovej (34) - práve je online!

Ivana Regešová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka obľúbenej markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, kde túto nedeľu už tretíkrát zahviezdi v koži niektorej zo svetových hudobných hviezd. Sympatická Slovenka je však už dlhé roky talentovanou a úspešnou speváčkou.

Online rozhovor

10:52 - otázka od: Miška Ahoj, zaujima ma aky parfum používaš? Ahoj Miška, momentálne používam Coco Chanel-Mademoiselle, jedna z mojich oblubených vôní:)

10:55 - otázka od: Lenka Ahoj, velmi Ti fandim a drzim paste v dalsich kolach.Adel si zaspievala super. Velmi sa mi to pacilo. Co budes spievat v nedelu? Prajem Ti krasny den Dakujem velmi pekne:) Teším sa, že sa Ti páčila Adele v mojom podaní..Do dalšieho kola, teda na túto Nedeľu som si vyžrebovala Ozzyho Osbourna, takže prvá mužska premena..Bude to Rock´N Roll :)

10:57 - otázka od: Andy Ahoj Ivanka. Máš neskutočný hlas Budeme mať možnosť počut ta na obrazovke častejšie? Ďakujem veľmi pekne.. A pevne verím, že áno..Minimálne do konca série TTZP, t.j. ešte 8 týždnov :)

10:59 - otázka od: Jano Si veľmi pekná žena. Fandím ti a držim palce. Skoda, ze sa neda hlasovat Dakujem krásne za kompliment..Hlasovať sa nedá, ale taketo povzbudivé slová nám vaše hlasy vynahrádzajú :) pekný deň

11:02 - otázka od: Zuzana Zdravim. Videla som vas moderovat jeden event. Teraz aj herečka. Ste krásna a šikovna. Drzim palce v kariére Ano,ano..trošku zabrdzam aj do inych povolaní..S moderovaním som začala už v "mladšom" veku:) a vždy sa k nemu rada vraciam..Dakujem za povzbudive slova a prajem pekny den

11:05 - otázka od: Lydka Ahoj. Si perfektná speváčka s nádherným hlasom. Pozerala som ta na nete. Kde by som ta mohla vidiet na zivo? Velmi ti fandim a obdivujem. Dakujem Ahoj Lydka, dakujem velmi pekne..Teraz sa co najviac sustredim na učinkovanie v šou TTZP ,ale po jej skončeni su v plane aj nejake verejne koncertíky o ktorych budem určite informovať na mojej facebookovej fan page..Checkni:)

11:11 - otázka od: Veronika Ahoj, pravdupovediac tvoje meno mi nič nehovorilo pokým som ťa nevidela v show ale každopádne ti prajem v živote všetko dobré =) Ahoj Veronika, myslím, že nie si jediná kto lovil v pamäti pri mojom mene a tma:) Každopadne verim, že aj napriek tomu sa budu moje vystupka pačiť a moje meno bude znieť už trošku povedomejšie..Aj Tebe všetko dobre:)

11:16 - otázka od: Branislav Obročník Od destva ste spievala ? vyštudovala ste konzervatorium ? chceli ste od malička speváčkou ? Pekny deň prajem.. je pravda že som sa odmalička venovala hudbe, ale paradoxne som túžila stať sa kozmetičkou:))) Ale nakolko mi to v speve išlo, absolvovala som prijímačky na Konzervatorium a vyšlo to..takže ano, solovy spev

11:20 - otázka od: Juro od kolkých rokov spievaš a vies aj hrat na nejaký nastroj? V siestich rokoch som sa začala venovať hre na klavír a cca v desiatich som začala spievať..

11:24 - otázka od: Lenka Nevadí ti, že včera o tebe na Topkách vyšiel článok s titulkom: Tajný džob sexi speváčky z Tváre: Robí v erotickom klube... Vychováva tam syna! https://m.topky.sk/cl/100313/1739123/Tajny-dzob-sexi-spevacky-z-Tvare--Robi-v-erotickom-klube----Vychovava-tam-syna- podľa mňa by si mala Topky žalovať. Je to vrcholy primitivizmu. Ahoj Lenka, žiaľ obal predáva a bol to titulok pri ktorom sa naozaj každy pozastavil..Vedela som, že sa jedná o moje účinkovanie v Markizackom seriali Policajné prípady a zostávalo mi len dúfať, že si ludia ten článok reálne otvoria a nezostanú len pri názve článku:)

11:27 - otázka od: Marek Ahoj. Si nádherná a úžasná speváčka. Dočkáme sa aj nejakej tvojej vlastnej pesničky? Ahoj Marek, dakujem za kompliment a ja verím, že áno..Niečo sa rysuje, ale ešte nelisuje :) drž palce