Andrea Ziegler zhodnotila outfit detskej herečky: Zosypala sa na ňu vlna kritiky... Vyjadrenie módnej stajlistky!

BRATISLAVA - Andrea Ziegler je v módnom fachu uznávanou odborníčkou. Našim čitateľom môže byť známa najmä ako módna stajlistka, ktorá hodnotní outfity celebrít v rubrike Módne (s)hity. Po poslednom článku sa však na ňu zvalila vlna kritiky. Vyjadrila totiž názor na oblečenie 12-ročnej herečky z Oteckov Kariny Qayumovej. A keďže doposiaľ nedostala priestor, my vám prinášame jej vyjadrenie k celej vzniknutej situácii!

Andrea Ziegler na Slovensku nie je neznámym pojmom. Módny stajling študovala v Miláne, spolupracuje s prestížnymi značkami a k aktuálnym trendom sa vyjadruje aj pre televízie. Aktuálne sa však na ňu zosypala obrovská vlna kritiky. Dôvod? Vyjadrila svoj názor na outfit 12-ročnej herečky z Oteckov Kariny Qayumovej.

„Tu mi to príde piate cez deviate. Ten opasok netuším, akú má funkciu. Farebne od veci a tiež neviem, načo tam je. Topánky sú úplne mimo. Treba si najskôr uvedomiť, čo vlastne chcem svojím outfitom komunikovať,“ znelo hodnotenie módnej stajlistky k oblečeniu, ktoré kučeravá brunetka zvolila na nedávnu párty televízie Markíza.

Kvôli zhodnoteniu tohto outfitu sa na stajlistku Andreu Ziegler zvalila vlna kritiky. Zdroj: Jan Zemiar

Či išlo o drsné vyjadrenie názoru, je už na individuálnom zhodnotení. V každom prípade sa okamžite začali objavovať názory, že hodnotiť výzor dieťaťa je nevhodné a dokonca sa stajlistke ozvali aj herečkini rodičia. K celej situácii sa napokon v médiách vyjadrila aj psychologička... No samotná stajlistka priestor nedostala.

My vám prinášame jej vyjadrenie k vzniknutej situácii. „Na zhodnotenie som dostala fotku, kde bola dáma opretá o stôl. Podľa oblečenia som nepredpokladala, že ide o dieťa. Moje hodnotenie vo všeobecnosti nebolo vulgárne, surové či urážajúce. Hodnotím podľa módnych princípov a nie, čo sa mi páči,“ vyjadrila sa Ziegler.

„Keďže ide o dieťa, nie som si istá, či je toto vhodná imidžová prezentácia. S vekom to príliš neladí. Keďže sa pohybuje v mediálnych vodách, môže sa vyskytnúť aj kritika, ktorá nemusí byť pozitívna. To asi prirodzene k sláve patrí. Potom je lepšie možno tomu predchádzať práve adekvátnym výberom oblečenia, na čo by mal dohliadnuť rodič, keďže ide o 12-ročné dieťa,“ dodala módna stajlistka.

Psychologička uviedla, že dieťa v tínedžerskom veku je veľmi citlivé na svoj sebaobraz a môže byť preň až traumatické, ak sa niekto vyjadrí na jeho osobu kriticky. Otázkou však je, či fakt, že sa táto situácia zbytočne nafukuje, nepôsobí na dieťa ešte horšie - namiesto toho, aby sa mu rozumne vysvetlilo, že byť súčasťou šoubiznisu nie je vždy len o pekných slovách a uznaní, ale občas aj o prijatí kritiky.