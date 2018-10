Módne (s)hity: Odvážne sexi Chomisteková, pozoruhodná Kollárova mamička a... TOTO je najvydarenejší stajling večera!

Anna Amenová, Miss Universe SR 2010

Zelená jej pristane. Dĺžku si môže dovoliť. Šaty sú samé o sebe výrazný kúsok. Oceňujem, že nositeľka siahla po striedmom výbere doplnkov. Výborne doladené mejkapom a účesom.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Bakošová, 1. vicemiss Slovensko 2015

Aj by to mohol byť vydarený stajling. Biele úpletové šaty sú jednoduché, ale šik. Je tam ale príliš veľa rôznej béžovej. Farebne sa to trochu bije. Kabát by som nechala dominantný, kabelku by som zvolila vo farbe šiat a lodičky vo výraznej farbe. Tak by sa predišlo farebnej neucelenosti. Mejkap a účes bez komentára. Veľmi fajn.

Zdroj: Jan Zemiar

Jeanette Borhyová, Miss Universe SR 2013

Ukážka, ako to má vyzerať. Sako je TEN dominantný kúsok. Všetko ostatné to len zdôrazňuje. Pekne vynikne a tiež vďaka tomu vynikne nositeľka. O to predsa ide. Oblečenie nikdy nemá predčiť dámu. Môžem len pochváliť. Zladené od hlavy po päty.

Zdroj: Jan Zemiar

Bruno Ciberej, moderátor

Dokonalá mužská elegancia. Rolák tomu dáva nápad. Kabát vrchol vkusu. A čo je prejav mimoriadnej sofistikovanosti, že vzor na ponožkách ladí so vzorom na kabáte. Nemám čo dodať, iba toľko, že je to veľmi vydarený stajling!

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Bugárová, moderátorka

Wow. Mimoriadne zaujímavá kombinácia materiálov. Úplet zladený so saténom a k tomu lakované lodičky. Skvelé farebné prevedenie! Žltá to neskutočne oživuje. Chválim vkusné farebné zladenie náušníc a kabelky. Jeden z najlepších, výnimočných stajlingov večera!

Zdroj: Jan Zemiar

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Šaty veľmi odvážne, sexi. Červená a čierna je ale taká prvoplánová kombinácia. Siahla by som skôr po telových lodičkách. Kabelku by som zladila s farbou šiat, prípadne do striebornej. Bolo by to trendovejšie. Príjemný mejkap a účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Luciána Čvirková, 2. vicemiss Slovensko 2013

Výborné! Ukážka, že sa denim stáva aj spoločenskou záležitosťou. Zladené s osobnosťou a tiež príležitosťou. Jednoduché a pritom šik. Príjemný vizuál.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Ducová, moderátorka

Paráda. Nádherná farba, ktorá jej pristane. Elegantné a veľmi ženské. Tie topánky sú top. Oceňujem zladenie kabelky s farbou šiat. Veľmi sofistikovaný stajling.

Zdroj: Jan Zemiar

Alžbera Ferencová, tanečnica

Biela sa nosí. Zaujímavá je čipka vykúkajúca spod šiat. Sexi detail. Topánky mi ale prídu ako päsť na oko. Siahla by som skôr po telových alebo farebných lodičkách. Ak už ostať pri nesmrteľnej čierno-bielej klasike, potom by som išla do čierno-bielych vzorovaných lodičiek.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Grecová, Miss Slovensko 2018

Dáma si môže mini dĺžku dovoliť. Myslím, že tu je zbytočný komentár. Kožené zelené šaty sú zaujímavé svojou farbou a strihom. Sedia jej dokonale. Doplnky zvolené ideálne.

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Haydu, herečka

Aktuálne, trendy a šik. Karin jesenné farby pristanú. Veľmi príjemne zladené od hlavy po päty. Ženské a vkusné.

Zdroj: Jan Zemiar

Andrea Heringhová, modelka

Pozoruhodné. Podľa fotky šaty vyzerajú skôr tmavomodré ako čierne. Kombinácia s červenou vyznieva celkom zaujímavo. Chválim za výber doplnku v podobe klobúku na pánsky štýl. A tiež farebné zladenie práve so štýlovými čižmami a lakom na nechty. Výborný výber tretej farby. Piesková/béžová to oživuje. Veľmi ženské.

Zdroj: Jan Zemiar

Adriana Hodossyová, modelka

Čierno-béžová kombinácia je iná ako klasická bielo-čierna. Rozhodne veľmi elegantná. Štýlová čiapka, momentálne veľmi aktuálna, dáva tomu punc. Vymenila by som ale určite kabelku. Zvolila by som skôr jednofarebnú. Buď čiernu, béžovú alebo vo výraznej farbe.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Vágner Husárová, Miss Slovensko 2007

Zvieracia potlač je aktuálne horúci trrend. Šaty sú výrazné nielen potlačou, ale aj strihom. Tu už príliš netreba. Navyše Veronika je sama o sebe výrazná dáma. Niekedy stačia tie správne šaty, aby osobnosť bola ideálne doprevádzaná. Príklad, ako na to. Výborne!

Zdroj: Jan Zemiar

Vladimír Kobielsky, herec

Aj oblek môže vyzerať šik, trendy a štýlovo. Kravata ladí s farbou ponožiek. Detaily vedia urobiť veľmi veľa. Dokonalé!

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kormúthová, moderátorka

Vrchol elegancie. Myslím, že tu by bola pyšná aj Coco Chanel. Farebne vyvážené. Chválim farebné zladenie nechtov s kabelkou a modrými detailmi na oblečení. Jednu maličkosť by som ale zmenila. Prsteň je do strieborna a tiež náramok nie je treba. Asi najvydarenejší stajling večera!