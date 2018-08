Nové hniezdočko lásky Andreja Bičana a mladej milenky: Komplikácie s kúpou... Vieme, prečo nemôže byť jeho!

CHORVÁTSKY GROB - Koncom minulého roka sa na verejnosť dostala informácia o tom, že Andrej Bičan (43) už viac nežije v spoločnej domácnosti so svojou manželkou Editou a tvorí pár s mladučkou kráskou Miškou. No a dvojica si v týchto dňoch zaobstarala nové hniezdočko lásky. Informoval o tom sám moderátor v piatok na sociálnej sieti Instagram. Už tam záhadne naznačil, že dom ešte nie je jeho a dúfa, že raz bude. Nám prezradil, čo je za tým!

Andrej Bičan sa v piatok na sociálnej sieti Instagram pochválil fotkou, na ktorej stojí pred novostavbou rodinného domu. „Priatelia, kamaráti, po novom nás nájdete na Čiernej Vode. Zatavte sa, keď pôjdete okolo na kávu, vínko, drink,“ napísal k záberu moderátor. Ako však naznačil, dom ešte nie je jeho. „Ak všetko pôjde, ako má, raz bude určite náš,“ dodal.

Mnohým mohlo pri týchto slovách napadnúť, že známy Slovák len naráža na hypotéku, ktorú bude roky splácať, de facto dom ešte nemôže byť jeho. No je to trochu inak. Ako nám prezradil, kúpu domu sprevádzajú isté naťahovačky. Novostavbu majú totiž s priateľkou len v prenájme a hoci by Bičan rád vyhliadnuté hniezdočko odkúpil, zatiaľ sa s majiteľom nedohodol.

Prezradil nám to, keď sme sa opýtali, či si dom kúpil alebo si ho nechal postaviť. „Je to stavané na kľúč, ale nebolo to pre nás stavané a momentálne nevieme, či ho budeme niekedy mať v držbe, lebo zatiaľ sa s tým, kto ho vlastní, naťahujeme, či tam budeme v nájme alebo či ho kúpime. Možno, že vyriešime nejakú spoločno-nájmovo-kúpnu neviem čo...“ prezradil nám Andrej.

Dom vraj vyberala najmä Miška, keďže on sám bol veľmi pracovne vyťažený. Sám však určil jednu podmienku, ktorú jeho polovička pri hľadaní musela brať do ohľadu - lokalitu. „Dievčatá chodia do Ivanky pri Dunaji do školy, tak aby som to mal blízko na nosenie. Tak toto bol najlogickejší moment,“ vysvetlil nový porotca šou Tvoja tvár znie povedome.

„Doteraz sme bývali v meste a z mesta do Ivanky to bolo namáhavé. Tak sme hľadali niečo v okolí Ivanky a obišli sme si reality za posledné 2 mesiace, pretože v septembri nám skončil nájom a ďalej sme tam nemohli bývať. A to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo sme sa museli posunúť ďalej... Vlastne bližšie,“ prezradil nám Bičan. Dvojici prajeme spokojné bývanie!

