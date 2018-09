VIDEO Uniklo prvé vystúpenie z Tvojej tváre: Dogabaná herečka a nečakaný návrat markizáckej hviezdy...

Len nedávno sme čitateľom priniesli informáciu, že v úvodnom kole odznie legendárna Madonna, do ktorej sa vžije muzikálový herec Dárius Koči. To však ani zďaleka nie je všetko! Len pár dní pred vysielaním sa k nám dostali video zábery z vystúpenia Zuzany Haasovej, ktorej bude kontrovať víťaz prechádzajúcej série Peter Brajerčík. A že to bude poriadna sranda! Herci sa totiž premenia na duo Otawan a predvedú ich hit D.I.S.C.O. Ako to bude vyzerať, sa môžete pozrieť už dnes!

Na pocity z prvého čísla a účinkovania v šou Tvoja tvár znie povedome sme sa spýtali aj samotnej Zuzky, ktorú sme stretli na otváraní luxusného butiku v bratislavskom obchodnom centre. „Cítila som sa ako čertík, len rožky mi chýbali. Toto celé je pocit, ako keď ľudia na Silvestra blbnú a tešia sa z toho, že robia hovadiny. Bola som dogabaná a hrozne som si to aj s Peťom užívala,“ povedala nám usmievavá blondínka na adresu vyšperkovaného vystúpenia, ktoré rozhodne nenechá chladným ani jedného diváka.

Ak vás zaujíma, ako Zuzka zvláda náročné tréningy aj napriek tomu, že má cukrovku, či ďalšie pikošky z Tvojej tváre, pozrite si náš videorozhovor!

Tanečné tréningy v Tvojej tvári sú poriadna makačka. Takto sa na svoje vystúpenia pripravuje Zuzka Haasová. Zdroj: TV MARKÍZA