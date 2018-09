Koleník vyšiel s pravdou von: Na obrazovke profesionál ale... TOTO sa fakt naučil až pred tridsiatkou?

BRATISLAVA - Janko Koleník (38) patrí už dlhé roky medzi najpopulárnejších slovenských hercov. Statný fešák si okrem úloh v divadle odkrútil už aj množstvo televíznych postáv, no ako sám priznal, väčšinou vychytáva úlohy mafiánov, drsniakov či arogantných chlapov. Tomu je však, aspoň na istý čas, koniec. Najnovšie totiž markizáckych Oteckoch stvárňuje úplne odlišný charakter a to, ako sa mu nakrúca, pracuje s deťmi či k akým činnostiam ho doviedla televízia, sa dozviete v našom rozhovore!

Janko, aktuálne nakrúcate novú sériu seriálu Oteckovia. Prezraďte nám, ako sa vám zatiaľ páči?

Veľmi sa mi páči. Je to hravé, možno sám seba prekvapujem, do akých hereckých polôh ma tento seriál dostáva. Ja som bol doteraz taký vážnejší vo svojich produkciách a Oteckovia nás naozaj menia vo vzťahu k deťom na také väčšie deti. A som rád, že sa to deje. Že je to také hravé, úsmevné a milé. Ten seriál má veľkú dávku optimizmu.

Väčšinou stvárňujete úlohy drsných chlapov, teraz to ale bude inak...

Je to úplne iné. Tento seriál aj mňa konečne rozosmial. Uvedomil som si, že ja sa v Oteckoch smejem oveľa viac ako v iných seriáloch. Je to úplne iná postava, slniečkar. Človek, ktorý prišiel z pláže, nič nerieši a nie je zaťažený inými problémami ani záväzkami. Neprišiel ani rozvracať vzťahy, prišiel skrátka preto, že teraz nemá kde byť. Je to taká bezstarostná milá postava.

Ako sa vám nakrúca s partičkou detí?

Obdivujem ich. Pretože tie deti sú tak technicky vybavené ako my, profesionálni dospelí herci. Ja neviem, či to chytili počas ročného nakrúcania alebo majú talent, ale je obdivuhodné, že keď sa pomýlia, dokážu hneď zopakovať text správne, vedia si nájsť kameru a všetky tie rutinné remeselné záležitosti, ktoré profesionálni herci musia zvládať.

Janko Koleník zapadol do partie markizáckych Oteckov skutočne perfektne. Zdroj: Vlado Anjel