Prvé slová rozvedeného Bičana: Reagoval aj syn!

BRATISLAVA - Len v utorok súd po dlhých ťahaniciach rozviedol manželstvo Andreja Bičana (43) s dnes už exmanželkou Editou (41). Expartnerom určil striedavú starostlivosť a moderátorovi nariadil platiť na dcéry výživné. Hoci sa po pojednávaní porotca markizáckej šou k ničomu nevyjadroval, vynahradil to slovami neskôr. A chladným neostal ani jeho syn.

Krach manželstva moderátora zábavnej súťaže verejnoprávnej televízie sa prevalil minulý rok v decembri, kedy vyšiel najavo jeho vzťah s mladou Michaelou. Po dlhých desiatich mesiacoch sa Bičan konečne rozviedol a môže v pokoji žiť so svojou novou partnerkou.

Manželia Bičanovci sú už minulosťou.

S 23-ročnou Michaelou spolu už nejaký ten piatok bývajú a v ich hniezdočku lásky vytvorili zázemie aj pre Andrejove deti. A práve ony mali včera s otcom stráviť pohodový deň, pričom im pripravil program. "Anička spí, Ninuška tiež. Miško sa ešte učí na zajtra do školy. Miška doprala a dáva dokopy kuchyňu. Na večeru sme mali lokše. Dnes, keď prišli domov, som im urobil program. V každej izbe bola iná vonná sviečka, a tak sme chodili a voňali. Všade tu vládne pokoj a mier," opísal deň strávený s rodinou.

Bičan má po boku mladú partnerku Michaelu. Zdroj: Jan Zemiar

Dlhoročnej tvári relácie 5 proti 5 však nedalo nevyjadriť sa aj k uplynulým udalostiam. "Nechápem len jedno: Kto dal právo niekomu klamať a robiť z nás ľudí, ktorými nie sme? Ak raz prídete na to, ako to naozaj bolo, bude neskoro. Budete sa asi hanbiť za to, že ste naleteli," píše Bičan, evidentne narážajúc na informácie, ktoré sa vynárali počas uplynulých mesiacov a po rozvodovom konaní.

K jeho slovám sa len deň po rozvode, ktorý ho navždy odpútal od Edity ako manželky, vyjadril aj jeho syn, ktorého si do manželstva s Editou priviedol z predchádzajúceho vzťahu. "Nič si z toho nerob, otec. Dôležité je, že si sa konečne v živote zbavil človeka, ktorý videl iba prachy. Pre nás budeš vždy najlepším otcom," vyslovil mu podporu Michal.

Andrej Bičan má tri deti - Michala, Aničku a Ninku. Zdroj: Facebook Andrej Bičan

Status však nenechal chladnou ani Bičanovu aktuálnu partnerku Michaelu, ktorá podotkla, že vo svojom preslove zabudol na pripravené masky na Halloween. Okrem toho dodala: "Je smutné, ako ľudia dokážu súdiť ľudí na základe výmyslov a neoverených informácií."