Ohlasy po búrlivom kongrese: Podľa Galka pochovali SaS, Sulík hovorí o silnej kandidátke

"Včera na kongrese SaS bol nedemokratickým spôsobom valcom porovnateľným s Mečiarovou Zlatou Idkou obmedzený čas rozpravy na jednu hodinu k jednému bodu. Keď som mal ku koncu rozpravy pri bode schvaľovania kandidátky prísť konečne na rad, k predrečníkom sa prihlásila kopa delegátov s faktickými pripomienkami, čas natiahli a rozprava bola následne ukončená - bolo mi teda znemožnené prehovoriť k členom. Preto pripravené vystúpenie zverejňujem v plnom znení," napísal vo svojom profile na facebooku Ľubomír Galko.

"Pred dvoma rokmi sme mali 18%, pred rokom 16%, aktuálne máme 6% a ak to dnes nevyriešime konsenzuálne a kompromisom, bude ešte horšie. Nie preto, že Rajtár napísal niekomu nejakú esemesku alebo že si Galko v jednom rozhovore na otázku novinárky, či bude v 2020 kandidovať na riadnom kongrese za predsedu strany dovolí povedať, že to zváži, ale úplne z iných dôvodov. Stratili sme mestského liberálneho voliča, sme nečitateľní a zaoberáme sa sami sebou," znie začiatok príhovoru k členom strany.

Ďalej sa v ňom píše, že to, čo sa tu posledné dni, týždeň a mesiace deje, je absurdné. SaS bude mať 14 rokov toho istého predsedu, ktorý je opakovane volený predčasne, na mimoriadnych kongresoch, ktoré sú zvolávané pod rôznymi zástupnými dôvodmi. Napriek tomu, že v minulosti deklaroval, že dve volebné obdobia sú pre predsedu strany optimálne, teraz už ťahá svoje štvrté volebné obdobie. Podľa Galka je však absurdnejšie, že navrhol vypustiť z kandidátky kľúčových ľudí a vymyslel si zástupný dôvod, vraj za nich nedá „ruku do ohňa“.

"Nepotrebujeme, aby za mňa, za Natáliu Blahovú, Janu Kiššovú, Joža Rajtaŕa, Mira Ivana, Vlada Slobodu, Rada Pavelku, Pala Kubiša, Renatu Kaščákovú, Lukáša Raníka, Milana Vrábela, Iva Nemčiča, Ďura Štííta a mnohých ďalších Richard Sulík dával ruku do ohňa. My si ju dáme do ohňa za seba aj sami. Za nás hovorí naša politická história a obviňovanie z toho, že sa necháme „vyviezť“ na chrbte niekoho iného do NR SR a potom odídeme, si vyprosujem. My sa nepotrebujeme nikam vyvážať, my máme svojich voličov a nie je ich málo," dodáva Galko s tým, že oni tu dreli štyri roky, nastavovali krk, bojovali so smerákmi, s mafiou, s oligarchami, makali vo VÚC voľbách, v komunálnych voľbách, zatiaľ čo Richard Sulík bol v Európskom parlamente v Bruseli.

Ľubomír Galko si zobral na paškál aj Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa podľa neho na značke SaS vyviezla nedávno do Európskemu parlamentu a následne stranu opustila. Sulík podľa Galka navrhol kandidátku deštrukcie a rozpadu.... Na záver svojho statusu na facebooku Galko dodal, že fragmenty z tohto prejavu sa mu podarilo predniesť aspoň pri bode, týkajúcom sa vylúčenia Natálie Blahovej z SaS. "Žiaľ, delegáti moje apely nevypočuli a stranu SaS pochovali. Je mi to ľúto."

Natália Blahová

Vylúčenie Natálie Blahovej zo strany Sloboda a Solidarita navrhol tri dni pred nominačným kongresom v Jasnej radový člen SaS Michal Sklienka z Dolného Kubína. Ten zdôvodňoval svoj návrh tým, že Blahová podľa neho poškodzuje dobré meno strany, čím porušuje stranícke stanovy.

„Zdôvodnené to bolo tak, že v diskusii na mojom súkromnom profile som sa vyjadrila, že SaS je momentálne nebezpečná strana. Ak toto je dôvodom na vylúčenie, tak to je signifikantné k tomu, čo sa v strane deje. Je to jeden príspevok v diskusnom vlákne so 70 príspevkami, takže niekto ho tam zámerne vyhľadal. Predpokladám, že strane sa bude dýchať lepšie, keď bude v republikovej rade väčšina povoľná predsedovým návrhom," skonštatovala po kongrese Blahová, ktorá bola vylúčená zo strany 83 hlasmi zo 112.

Na sociálnej sieti v noci ešte zverejnila spomienku na rok 2010 a doplnila ju fotografiou. "Keď niečo robím, tak s plným nasadením. Moja fiestička v roku 2010 a kampaň do prvých volieb SaS. Moje dni v SaSke dnes skončili. Nič neľutujem. Spoznala som úžasných a krásnych ľudí. Snažila som sa s nimi o to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť," napísala Natália Blahová.

Jozef Rajtár

Člen strany a poslanec za SaS Jozef Rajtár tiež nenašiel miesto na Sulíkovej kandidátke. Na sociálnej sieti to okomentoval len veľmi krátko. "Priatelia, niečo sa končí, niečo nové začína! Sulík ukázal, že nevie spájať, len rozbíjať. Ukážme v budúcnosti, že sa vieme spájať a dohodnúť sa!" napísal na facebooku.

Richard Sulík

Schválená kandidátnu listinu SaS považuje predseda strany Richard Sulík za silnú. Všetky vnútorné nezhody v rámci strany pokladá za ukončené a plánuje sa venovať predvolebnej kampani. Uviedol to v sobotu večer po ukončení kongresu.

„Garantujem stabilitu tejto kandidátnej listiny. Je takmer kompletná, máme tam skvelých ľudí... Chcem sa poďakovať členom SaS, ktorí väčšinovo rozhodli o tom, s akou kandidátkou pôjde strana do volieb. Toto je veľmi dôležitý signál pre našich voličov. Od pondelka sa začína naša kampaň,“ povedal v sobotu Sulík pred médiami. Predseda SaS reagoval aj na kritické vyjadrenia poslanca Ľubomíra Galka, ktorý pre médiá uviedol, že takáto kandidátka nasmeruje SaS mimo parlamentu.

„Nemám najmenšiu obavu, že by sme sa nedostali do parlamentu,“ skonštatoval Sulík. Podľa Sulíka kandidátnu listinu schválili riadnym, právoplatným procesom. „To, že s tým majú niektorí ľudia problém, za to nemôžem... Nemusí sa to všetkým páčiť. Dôležité je, že väčšina strany SaS chce, aby bola podaná presne takáto kandidátna listina,“ uviedol Sulík.

Politológ Grigorij Mesežnikov

Situácia v strane Sloboda a Solidarita oslabuje podľa politológa Grigorija Mesežnikova jej šance na dobrý výsledok v budúcoročných parlamentných voľbách. „Situácia v strane je najhoršia od jej založenia. Takouto turbulenciou ešte SaS neprechádzala. Rozkol je zjavný a oslabuje to jej šance na dobrý výsledok vo voľbách. Ak sa aj dostanú do parlamentu, budú mať čo robiť, aby voličov presvedčili, že budú schopní aj reálne fungovať,“ priblížil Mesežnikov.

Politológ si zároveň nemyslí, že by nespokojní členovia SaS mali nejakú veľkú šancu založiť novú politickú stranu. „Založiť novú stranu teraz pár týždňov pred odovzdaním kandidačnej listiny by si vyžadovalo nadľudské úsilie. Ich udržateľnosť v tejto strane je otázna. Sú to vyprofilovaní ľudia, no ísť na kandidátku nejakého iného politického subjektu sa bude zdať ako neúprimné, nedá sa to však vylúčiť. Myslím si skôr, že keď odídu zo strany, nebudú už mať reálnu šancu zúčastniť sa na najbližších parlamentných voľbách,“ dodal Mesežnikov.

Nejasný osud Demokratického jadra SaS

Ľubomír Galko a Jana Kiššová ako podpredsedovia SaS, Natália Blahová ako ešte stále predsedníčka poslaneckého klubu (kongres v sobotu odhlasoval jej vylúčenie zo strany, pozn. red.) či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka, nateraz ostávajú aj naďalej členmi strany. O svojich ďalších krokoch budú informovať v najbližších dňoch. Predseda strany Richard Sulík v sobotu túto nespokojnú skupinu z tzv. Demokratického jadra SaS opätovne vyzval, aby stranu opustili.