Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Po dvoch desaťročiach odchádza! Generálny riaditeľ Slovnaftu Világi skončil, nahradil ho Szabó

Oszkár Világi
Oszkár Világi (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Po dvoch desaťročiach došlo v spoločnosti Slovnaft k výmene generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Na týchto funkciách skončil Oszkár Világi a od decembra ich prevzal Gabriel Szabó. Világi zostáva aktívny v rámci skupiny MOL ako člen najvyššieho výkonného výboru a ako člen predstavenstva spoločnosti MOL. Vo funkcii výkonného generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Slovnaftu pokračuje Marek Senkovič. V piatok o tom informoval Slovnaft.

Nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Gabriel Szabó patrí medzi najskúsenejších manažérov Skupiny MOL. Popri výkone nových mandátov v spoločnosti Slovnaft bude pokračovať aj vo funkcii viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream. Szabó vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. Do Slovnaftu nastúpil v roku 2001 a postupne prešiel viacerými riadiacimi funkciami na Slovensku aj v zahraničí.

Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou patriacou pod maďarský MOL. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je rafinéria Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku.

Viac o téme: RiaditeľOszkár VilágiSlovnaftGabriel Szabó
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ropovod Družba opäť terčom
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?
Zahraničné
FOTO Ľudí šokoval pohľad na
Ľudí šokoval pohľad na Slovnaft: Zábery obleteli sociálne siete a vyvolali debaty! Rafinéria opísala, čo sa dialo
Domáce
Spoločnosť JANAF reaguje na
Spoločnosť JANAF reaguje na tvrdenia MOL a Slovnaftu o jednostranných zmenách v dohode
Zahraničné
Danko si rypol do
Danko si rypol do Fica: V netradičnom VIDEU mu poslal jasný odkaz! Koalícia má zarobené na problém
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Prominenti
Hurikán Eva Máziková bola hosťom v šou Trochu inak s Adelou
Hurikán Eva Máziková bola hosťom v šou Trochu inak s Adelou
Prominenti
Eva Máziková v šou Trochu inak s Adelou prehovorila o tom, ako bojuje so smútkom
Eva Máziková v šou Trochu inak s Adelou prehovorila o tom, ako bojuje so smútkom
Prominenti

Domáce správy

Pri dopravných nehodách v
Pri dopravných nehodách v Trenčianskom kraji zomrelo tento rok 11 ľudí: Je to najmenej na Slovensku
Domáce
Karol Galek
V energopomoci sú diery! Dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi, upozorňuje SaS
Domáce
Ceny sa dotknú aj
Ceny sa dotknú aj Mikuláša: Nádielka bude pre domácnosti tento rok drahšia o asi 10 percent
Domáce
Chrípkové vakcíny na Slovensku rýchlo miznú: Lekárne hlásia posledné kusy, nové už nebudú
Chrípkové vakcíny na Slovensku rýchlo miznú: Lekárne hlásia posledné kusy, nové už nebudú
Bratislava

Zahraničné

pápež Lev XIV.
Pápež Lev zrušil Komisiu pre dary Svätej stolici: Zriadil ju zosnulý František
Zahraničné
Premiér Tusk údajne Sejmu
Premiér Tusk údajne Sejmu predstavil informáciu o ruskej stope v kryptoafére
Zahraničné
Vpravo predseda NR SR
Vznikajúca česká vláda chce, aby sa o dôvere k nej hlasovalo 13. januára
Zahraničné

Prominenti

Kris Jenner
Vylepšená Kris Jenner (70) šokuje priznaním: Toto je JEDINÁ VEC na mojej tvári, ktorá je REÁLNA!
Zahraniční prominenti
Maigovi sa zjavne nepáčila
Habera kritizoval Fica na koncerte! Fanúšikovia mu tlieskali. Tvrdý odkaz od kolegu Ibiho Maigu
Domáci prominenti
Cary-Hiroyuki Tagawa
SMÚTOK vo filmovom svete: Zomrela legenda slávnej série Mortal Kombat!
Zahraniční prominenti
Sandra Flemrová sa rozhodla
Slávne dievčatko z reklamy na Kofolu: Intímne priznanie... Už nebudem skrývať, kto som!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cestovateľ Martin Navrátil: Na
Cestovateľ Martin Navrátil: Na tieto miesta už nikdy nevkročím (ROZHOVOR)
dromedar.sk
TIETO potraviny do chladničky
TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle
Zaujímavosti
FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti
FOTO Afrika sa doslova TRHÁ
Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu
Zaujímavosti

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
Lyžovanie
Mikroskopický rozdiel medzi Norrisom a Verstappenom, Piastriho nahradil Mexičan
Mikroskopický rozdiel medzi Norrisom a Verstappenom, Piastriho nahradil Mexičan
Formula 1
Bude pre Artetu táto sezóna poslednou na lavičke Arsenalu? Klubová legenda by sa tomu nečudovala
Bude pre Artetu táto sezóna poslednou na lavičke Arsenalu? Klubová legenda by sa tomu nečudovala
Premier League
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce

Technológie

Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Samsung
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
Správy
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Armádne technológie
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bezpečnosť

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianoce v Hollywoode: Ako sa pripravuje na sviatky ikonická Barbie, herečka Margot Robbie?
Zahraničné celebrity
Vianoce v Hollywoode: Ako sa pripravuje na sviatky ikonická Barbie, herečka Margot Robbie?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ceny sa dotknú aj
Domáce
Ceny sa dotknú aj Mikuláša: Nádielka bude pre domácnosti tento rok drahšia o asi 10 percent
Nečakaná bitka, šokujúci prepad
Domáce
Nečakaná bitka, šokujúci prepad a PRELIV voličov: Najnovší PRIESKUM ukazuje priepastné rozdiely!
AKTUÁLNE Ďalší globálny kolaps
Domáce
AKTUÁLNE Ďalší globálny kolaps internetu! Masívny výpadok zasiahol aj banky, nefungujú weby ani aplikácie
Útok v srdci Čečenska:
Zahraničné
Útok v srdci Čečenska: Ukrajina zasiahla mrakodrap, kde sídlia ministerstvá aj bezpečnostná rada

Ďalšie zo Zoznamu