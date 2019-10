Očakávané zemetrasenie u Sulíka: Kiššová odchádza z SaS, Galko oznámil zásadné rozhodnutie

Rozhodnie odísť zo strany Kiššová oznámila aj cez svoj profil, ale aj cez platformu Demokratické jadro SaS, ktorej bola členom spolu s galkovcami. „Dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej som pred desiatimi rokmi plná ideálov vstupovala. Pre mňa tam vládne neznesiteľná atmosféra, v ktorej sa už nechcem ďalej dusiť. Prežili sme veľmi stresujúce obdobie, lámali sa charaktery, prijímali ťažké rozhodnutia a rozpadali staré priateľstvá,“ uviedla Kiššová na sociálnej sieti.

O budúcnosti ešte rozprávať nechce

K svojej politickej budúcnosti sa zatiaľ Kiššová nechce vyjadrovať. „Nie som človek unáhlených rozhodnutí a od udalostí posledných týždňov potrebujem získať odstup,“ uzavrela. Kiššovej ponúkal Sulík tretie miesto na kandidátke strany do parlamentných volieb v roku 2020. Kiššová aj Blahová boli obe členkami Demokratického jadra SaS. "Tých desať rokov neľutujem. Dávali mi nádej, skúsenosti a spoznala som množstvo skvelých ľudí. A všetkým, ktorí to s osudom našej krajiny myslia dobre, držím v ich snažení veľmi silno palce," uzavrela Kiššová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

O Kiššovej odchode informovalo aj Demokratické jadro SaS. "Jana Kiššová dnes vystúpila zo strany Sloboda a Solidarita. Týmto krokom zanikajú jej funkcie podpredsedníčky strany a členky Republikovej rady," uviedli v príspevku na sociálnej sieti.

Sulík jej ponúkol miesto na kandidátke

Kiššová mala v Sulíkovom návrhu kandidátky obsadiť tretie miesto, no bolo to už v čase, kedy bola platforma galkovcov "odštiepená" od sulíkovcov. Sulík Kiššovú vyzval, aby spolu prediskutovali jej figurovanie na tomto mieste kandidátky, no neúspešne. Kiššová sa vyjadrila, že bez toho, aby boli na kandidátke ďalší členovia ako Jozef Rajtár, Natália Blahová či Ľubomír Galko, nemôže takýto návrh kandidátky podporiť.

Sulík ponúkal tretie miesto Kiššovej na svojom návrhu kandidátky Zdroj: Topky/Maarty ​

Odkazuje, že kandidovať môže aj tak, náhrady už má

Týmto krokom sa teda Sulíkovi uvoľnilo tretie miesto na návrhu kandidátky. Ten ocenil, že si Kiššová zobrala výzvu na odchod zo strany k srdcu a dodal, že ho to mrzí. „Bohužiaľ, táto skupinka demokratického jadra robila všetko pre to, aby to takto skončilo, odmietala viacero návrhov dohôd, dokonca odmietala aj komunikáciu,“ doplnil predseda liberálov. K jej miestu na kandidátke uviedol, že Kiššová môže naďalej kandidovať ako nečlenka. Richard Sulík navrhne za nových podpredsedov strany Branislava Gröhlinga a Karola Galeka. Uviedlo to tlačové oddelenie SaS. „Už dvakrát som vyzval malú skupinku členov strany, ktorí odmietali prijať názor väčšiny, aby opustili SaS, pretože ich fungovanie v strane sa už v podstate skončilo,“ pripomenul Sulík.

Z klubu odchádza aj Rajtár

Postu podpredsedu klubu liberálov sa vzdal aj Jozef Rajtár. Ten uviedol, že zatiaľ zo strany neodchádza. O svojej politickej budúcnosti chce informovať v priebehu nasledujúcich dní.

Rajtar sa vzdáva postu podpredsedu klubu SaS Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V blízkej budúcnosti sa so SaS rozídem

Ľubomír Galko reagoval na slová Nicholsonovej, ktoré povedala v rozhovore. „Znesiem naozaj veľa, ale vraj „otvorený“ rozhovor s Luciou Nicholsonovou o situácii v SaS obsahuje toľko lživých tvrdení, že nemôžem a nebudem mlčať. Špeciálne moje meno spomenula až 25-krát, čo už fakt zaváňa galkofóbiou,“ napísal v blogu na Denníku N Galko. Komentoval fakty z rozhovoru, ktoré podľa neho nie sú pravdivé.

Atak Nicholsonovej na záver prirovnal k Ľubošovi Blahovi. Priznal, že v blízkej budúcnosti sa so stranou SaS rozíde. „Atak Lucie Nicholsonovej na úrovni Ľuboša Blahu chápem nielen ako plnenie straníckej úlohy, ale aj ako súčasť predvolebného boja. So stranou SaS sa v blízkej budúcnosti rozídem a práve v týchto dňoch sa rozhodujem, či budem v politike pokračovať, alebo nie,“ napísal Galko. Podľa neho je obava z konkurencie jedným z jej motívov. „Musí to byť veľká obava a veľa nenávisti, že sa znížila až takto hlboko. Prajem jej pokoj v duši. Snáď ho nájde v Bruseli,“ dodal.