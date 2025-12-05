Pápež Lev zrušil Komisiu pre dary Svätej stolici: Zriadil ju zosnulý František

RÍM - Pápež Lev XIV. zrušil Komisiu pre dary Svätej stolici, ktorú 11. februára tohto roku zriadil medzičasom zosnulý pápež František, informoval spravodajský web Vatican News. Komisia bola orgánom určený na podporu príspevkov od veriacich, biskupských konferencií a ďalších potenciálnych darcov. Celý majetok komisie prechádza na Svätý stolec.
Pápež súčasne oznámil, že bude zriadená pracovná skupina, ktorá vypracuje nové návrhy ohľadom fundraisingu pre Svätú stolicu a stanoví rámec pre vhodné štruktúry. Agentúra AP pripomenula, že Vatikán oznámil vytvorenie tejto komisie, jej štatúty a zloženie 26. februára, keď bol František hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc a po tom, ako ho navštívili vysokí predstavitelia Štátneho sekretariátu.
Komisia pozostávala výlučne z Talianov bez profesionálnych skúseností
Komisia pre dary Svätej stolici pozostávala výlučne z Talianov bez profesionálnych skúseností so získavaním finančných prostriedkov. Jej predsedom bol odhadca Štátneho sekretariátu - toho istého vatikánskeho úradu, ktorému František odobral správu majetku, keďže v škandalóznej transakcii s nehnuteľnosťami v Londýne prišiel o desiatky miliónov eur.
Dôveryhodnosť komisie bola spochybnená krátko po jej vzniku. Kritici jej vytýkali koncentráciu moci v Štátnom sekretariáte, nedostatok kvalifikovaných fundraiserov a absenciu Američanov v komisii, pričom práve USA sú najväčším darcom Vatikánu. Niektorí znalci pomerov vo Vatikáne sa domnievali, že šlo o pokus talianskeho vedenia Štátneho sekretariátu využiť chorého pápeža na spustenie nového toku darov do svojej pokladnice po tom, čo mu pápež odobral investičný fond vo výške 600 miliónov eur a dal ho spravovať inému úradu - ako trest za londýnske fiasko.
AP považuje rozhodnutie pápeža Leva za prejav snahy začať v tejto oblasti odznova. Dary sú kľúčovým zdrojom príjmov Svätej stolice. Bohatí americkí darcovia od Leva, ktorý vyštudoval matematiku, očakávajú väčšiu finančnú transparentnosť a zodpovednosť vo vedení vatikánskych účtov.